گزارش مهر از بازتاب گسترده تولد گوساله شبیه سازی شده ایران در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، تولد اولین گوساله شبیه سازی شده در موسسه رویان ایران به عنوان اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه با وجود همزمانی با روزهای تعطیلی آخر هفته مطبوعات در کشورهای خارجی، بازتاب گسترده ای در سطح جهان داشته است.

بازتاب تولید اولین گوساله شبیه سازی شده در AP

سایت خبری Ap در خبر خود در این زمینه نوشته است: ایران پس از شبیه سازی بز و گوسفند، اکنون موفق به شبیه سازی یک گوساله شده است. ایران با دستیابی به این موفقیت اولین کشور در خاورمیانه خواهد بود که توانایی انجام موفقیت آمیز این نوع شبیه سازی را داشته است. AP به نقل از محمد حسین نصر اصفهانی اعلام کرده است که بنیانا، گوساله شبیه سازی شده در مرکزی علمی در مرکز اصفهان متولد شد.

Ap در ادامه آورده است این دستاورد بخشی از برنامه تحقیقات سلولهای بنیادین ایرانیان به شمار می رود. تهران که در سال 2006 موفق به شبیه سازی گوسفند و بز شده بود هدف معینی را برای تبدیل شدن به قدرت علمی و فناوری خاورمیانه تا سال 2025 برای خود تعیین کرده که برنامه های فضایی و هسته ای نیز بخشی از این هدف به شمار می روند. مقامات ایرانی برخلاف مقامات بسیاری از کشورها که مجوز فعالیت در این زمینه علمی را برای دانشمندان خود صادر نکرده اند، اجازه شبیه سازی حیوانات و تحقیق بر روی سلولهای بنیادین را برای مجامع علمی خود صادر کرده اند.

بازتاب تولید اولین گوساله شبیه سازی شده در فاکس نیوز

به گزارش مهر، سایت خبری فاکس نیوز نیز از دیگر منابعی است که موفقیت ایران را در خبرهایش اینگونه درج کرده است: به گفته دکتر محمد حسین نصر اصفهانی رئیس مرکز رویان، بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده روز شنبه در مرکز علمی در اصفهان ایران متولد شد. با دستیابی به این موفقیت ایران به اولین کشور خاورمیانه تبدیل شد که پس از شبیه سازی بز و گوسفند، موفق به شبیه سازی گوساله شده است.

به گفته نصر اصفهانی موسسه رویان این توانایی را دارد که با کمک شبیه سازی گونه های در حال انقراض جانوری را از خطر نابودی نجات دهد.

بازتاب تولد بنیانا در سایت خبری استار ترکیه و شینهوا

سایت خبری استار ترکیه و شینهوا نیز در اخبار علمی خود از موفقیت ایران در شبیه سازی گوساله در خاورمیانه خبر داده اند. استار تولد بنیانا را نتیجه دو سال تحقیق و آزمایش اعلام کرده و ادامه می دهد ایران اکنون به اولین کشور در خاورمیانه تبدیل شده است که توانایی شبیه سازی گوساله را دارد.

پس از این موفقیت ایران در کنار کشورهایی نظیر نیوزیلند، دانمارک و آمریکا به عنوان کشوری پیشرو در علوم و فناوری شبیه سازی قرار خواهد گرفت. استار در ادامه از تولد گوساله ای دیگر در یک مرکز علمی مرتبط با رویان طی چند روز آینده خبر داده است.

به گزارش مهر، شینهوا نیز با تاکید به موفقیت ایرانیان در شبیه سازی گوساله به موفقیتهای گذشته ایران در شبیه سازی بز نیز اشاره کرده است. این سایت همچنین اعلام کرده است که ایران در سال 2006 نیز رتبه اول خاور میانه را به دلیل شبیه سازی گوسفند به دست آورد. این گوسفند به نام رویانا در حال حاضر در سلامت کامل به سر برده و در این موسسه به سر می برد.

بازتاب بنیانا در دیگر منابع خبری

سایتهای خبری یو اس ای تودی، عربین بیزنس، نیویورک دیلی، دی لایف و بسیاری از سایتهای دیگر خبری نیز طی خبرهای کوتاه به نقل از منابع داخلی ایرانی خبر تولد اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه را اعلام کرده بودند.