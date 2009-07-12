برگزاری نمایشگاه فروش اجناس در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده بعداز ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان افزود: این نمایشگاه ها در تنظیم قیمتها و عرضه کالا در جامعه نقش موثری دارند.

وی اظهار داشت: مقدمات لازم برای برگزارش نمایشگاه در ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس توسط دستگاه های متولی صورت می گیرد و دستگاه های مرتبط نیز باید نهایت همکاری را با سازمان بازرگانی به عمل آورند.

وی با اشاره به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در فصل برداشت از برنامه ریزی و عملکرد مناسب دستگاه های متولی خرید تضمینی محصولات کشاورزی تقدیر کرد.

محمودزاده بیان داشت: تاکنون حدود 900 هزار تن گندم از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شد و موجب رضایت آنان شده است.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان تاکنون سه هزار و 833 واحد صنفی بازرسی شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 214 واحد صنفی متخلف شناسایی و جهت صدور رای به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان بازرگانی معرفی شدند.

33 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.