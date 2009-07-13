از واگذاری مدرسه ماندگار مروی به حوزه علمیه بی خبرم

فریدون واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون نیز شکایت یا نامه ای از سوی مسئولان این مدارس به دفتر ما ارسال نشده است.

این اظهارات در حالی از سوی واسعی بیان می شود که روز گذشته مدیر مدرسه ماندگار مروی به خبرنگار مهر گفته بود که نامه ای را در این باره به وزارت آموزش و پرورش و ریاست جمهوری ارسال کرده ایم.

مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس ماندگار دارای آیین نامه ای خاص هستند و نحوه اداره آنها با مدارس عادی متفاوت است، اظهار داشت: این مدارس باید به عنوان سمبل و نماد مدارس برتر در کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

واسعی ادامه داد: البته من نیز در گذشته که انحلال این مدرسه مطرح می شد با آن مخالفت می کردم و بارها مانع آن شدم و حتی بنده 4 دلیل حقوقی و نه مصلحتی برای عدم واگذاری این ساختمان و لغو مدرسه دارم که بارها مطرح کرده ام.

مدرسه مروی 70 سال قدمت در کوچه مروی در خیابان ناصر خسرو واقع شده است و اساتید و شخصیت های بزرگ و مهمی همچون دکتر کاظم معتمد نژاد، پروفسور حمید مولانا، دکتر الهی قمشه ای و شهیدان فکوری، فیاض بخش، مهدی عراقی و.... در این مدرسه درس خوانده اند.

مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید اینکه واگذاری این مدرسه درست نیست، ادامه داد: رئیس سازمان آموزش و پرورش سابق تهران گویا با این واگذاری موافقت کرده بود که به نظر من کار درستی نبوده است.