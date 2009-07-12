استان شدن کرج مشکلات این شهرستان را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نماینده مردم کرج در مجلس ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت:‌ تشکیل استان البرز ضمن ارتقای دامنه اختیارات مسئولان محلی، نقش بسزایی در محرومیت زدایی از این منطقه دارد و تا حدود زیادی در رفع مشکلات کرج راهگشاست.

عزیز اکبریان افزود: غرب استان تهران به ویژه شهرستان کرج از قطبهای تولیدی و صنعتی کشور بوده که به لحاظ در آمد مالیاتی نیز در سطح بالایی قرار دارد، اما از صنایع و مردم کرج مالیات اخذ شده و به خزانه استان تهران می رود و تاثیری به حال مردم کرج و خدمات دهی بهتر به آنان ندارد.

وی همچنین پیشرفت روند اجرایی شدن ارتقا ساختار غرب استان تهران به مرکزیت کرج را حاصل تلاش و پیگیری های نمایندگان سابق و کنونی مردم کرج دانست.

اکبریان گفت: با تصویب لایحه تشکیل استان البرز در مجلس، بسیاری از مشکلات مردم این منطقه پرجمعیت برطرف می شود.

وی تاکید کرد: اکنون اختیارات فرمانداری و نهادهای شهرستان کرج محدود است و این امر سبب شده تا بیشتر تصمیمات نهایی در تهران گرفته شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اکنون به علت مشکلات و محدودیتهای اداری در شهرستان کرج بسیاری از سرمایه گذاران حاضر نیستند در این منطقه سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: در حاشیه شهرستان کرج مردم با مشکلات و محرومیتهای فراوانی مواجه هستند که مسئولان محلی در شرایط کنونی نمی توانند محرومیت زدایی کنند.

اکبریان ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات هیئت دولت در کرج بخش زیادی از نیازهای مختلف این کلانشهر دو میلیون نفری برطرف شود.