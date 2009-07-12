با دستپاچگی و غیرمنصفانه نقد نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: خیلی خوشحال هستیم که از میان 10 هزار مکاتبه طی یک سال و یک ماه گذشته در روابط بین الملل آقایان توانستند با اطلاع رسانی نادرست و خبرسازی جهت دار یک خبر اشتباه را در رسانه ها منعکس کنند. این خبر در 3 روزی که به همراه هیات ایرانی در کنگره فیفا حضور داشتم منعکس شده تا از این فرصت نهایت استفاده صورت بگیرد ضمن آنکه مجددا برخی از خبرگزاری ها اطلاع رسانی غلط در این زمینه را ادامه داه اند.

وی ادامه داد: در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال جاری نامه فیفا به شماره 1186 به فدراسیون فوتبال رسید و از سوی دبیر کل فدراسیون به صورت تفصیلی به سازمان لیگ ارائه شده بود. دبیر کل کاملاً این موضوع را به سازمان لیگ منعکس کرد و این نامه در دبیر خانه فدراسیون فوتبال به شماره 2461 ثبت شده است.

عظیم زاده یادآور شد: از سوی دیگر فیفا در تاریخ 5 خرداد با ارسال نامه ای به شماره 1191 به همه فدراسیون ها مهلت ارسال مدارک را تا 10 مرداد تمدید کرد ، البته لازم به ذکر است این نامه در سایت فیفا قرار دارد. بنابراین جای تعجب دارد که تهیه کنندگان برخی از اخبار ، احتمالاً به طور سهوی این نامه را در سایت فیفا مشاهده نکرده و فقط نامه زیرین این موضوع را دیده اند و آن را رسانه ای کردند. آنها برای نقد حوزه بین الملل فدراسیون با دستپاچگی اقدام کرده اند. در این راستا توصیه می کنم افراد منتقد رعایت انصاف را داشته باشند. هنوز مشخص نیست چرا 4 باشگاه لیگ برتر به درخواست فیفا برای حضور در کارگاه آموزشی ITC اعلام حضور نکرده اند و برخی از دوستان فقط نگران نامه فیفا هستند. با توجه به اینکه این مورد مانند دهها مورد دیگر مستنداتش در روابط بین‌الملل موجود است و در صورت نیاز به بررسی، خبرنگاران می‌توانند مکاتبات را ملاحظه کنند.

عظیم زاده ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به جای اینکه عجولانه و غیر مستند صحبت کنند با رعایت اخلاق مستندات فیفا را مطالعه کنند.

وی گفت: در زمینه این نامه کلیه مستندات موجود است. علاوه بر این در هر زمینه دیگری چنانچه خبرنگاران و رسانه ها خواهان ارائه مدارک نظیر تائید ورزشگاه صبا قم، تائید ورزشگاه فولاد شهر، چگونگی ثبت نام باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان، چگونگی اعزام تیم های ملی به خارج از کشور و مکانیزم درخواست ویزا برای خبرنگاران، میزان درک برخی از فعالان فوتبال از حوزه قوانین بین المللی، انجام تورنمنت های بین المللی در رده های مختلف و آزمون نقل و انتقال کارگزان باشند ، می توانیم آنها را در اختیارشان قرار دهیم.