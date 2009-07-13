شرط رای اعتماد مجلس به وزیران توانمندی افراد است

رضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گرایش سیاسی افراد پیشنهادی از سوی رئیس جمهور جهت احراز پست وزارت را در اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی تاثیردانست واظهار داشت: موضوعی که برای وکلای ملت در دادن رای اعتماد به وزیران حائز اهمیت است ، صرفا توانمند بودن وبا تجربه بودن افراد است.



وی با اشاره به دعوت احمدی نژاد از نخبگان برای همکاری ، تاکید کرد: حرف رئیس جمهور خوب بود اما اگر واقعا به این گفته خود عمل نماید.

نماینده مردم ماهنشان وانگوران در مجلس شورای اسلامی همچنین از تغییرات احتمالی در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: باید منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده ای نه چندان دور چه تغییراتی رخ خواهد داد.