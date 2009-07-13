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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

عبداللهی در گفتگو با مهر :

شرط رای اعتماد مجلس به وزیران توانمندی افراد است

شرط رای اعتماد مجلس به وزیران توانمندی افراد است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شرط رای اعتماد مجلس به وزیران را تجربه و توانمندی افراد دانست و نسبت به اجرایی شدن دعوت رئیس جمهور از نخبگان جهت همکاری ابراز امیدواری کرد.

رضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گرایش سیاسی افراد پیشنهادی از سوی رئیس جمهور جهت احراز پست وزارت را در اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی تاثیردانست واظهار داشت: موضوعی که برای وکلای ملت در دادن رای اعتماد به وزیران حائز اهمیت است ، صرفا توانمند بودن وبا تجربه بودن افراد است.

وی با اشاره به دعوت احمدی نژاد از نخبگان برای همکاری ، تاکید کرد: حرف رئیس جمهور خوب بود اما اگر واقعا به این گفته خود عمل نماید.

 نماینده مردم ماهنشان وانگوران در مجلس شورای اسلامی همچنین از تغییرات احتمالی در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: باید منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده ای نه چندان دور چه تغییراتی رخ خواهد داد.

کد مطلب 911012

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