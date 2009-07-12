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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

محمد تکلوزاده:

افت کیفیت و کمیت آب رفسنجان مهترین مشکل پسته کاران است

افت کیفیت و کمیت آب رفسنجان مهترین مشکل پسته کاران است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی کرمان با اشاره به اهمیت کاشت محصول پسته رفسنجان در اقتصاد کشور گفت: خشکسالی و برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی در کنار افت کیفیت و کمیت آب مهمترین مشکل کاشت پسته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد تکلوزاده عصر یکشنبه در جلسه مشترک با مسئولان کشاورزی و مسئولان اجرایی رفسنجان گفت: کم آبی ناشی از خشکسالی های پیاپی و برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی موجب کاهش کیفیت و کمیت آبهای زیر زمینی در رفسنجان شده است.

وی مشکل آب را مهمترین مشکل کاشت پسته در این شهرستان دانست و افزود: رفسنجان به خصوص در بحث محصول پسته نقش انکار ناپذیری در اقتصاد کشور دارد و با توجه به وجود باغات وسیع پسته و ارز آوری صادرات این محصول حل مشکل آب این شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

تکلوزاده همچنین در راستای برداشت بهینه محصول از باغات این شهرستان استفاده بهینه از کود، سموم و آب را بسیار با اهمیت دانست و بیان داشت: استفاده از نظرات کارشناسان و پیاده کردن روشهای علمی در این زمینه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حد نصاب قانونی لازم جهت صدور سند و ثبت اسناد کشاورزی کرمان برای باغات 2.5 هکتار و در اراضی زراعی هفت هکتار تعیین شده است که بر اساس موارد قانونی صدور سند برای اراضی زیر سقف تعیین شده در استان ممنوع است.

کد مطلب 911024

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