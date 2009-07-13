  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۹

نقل و انتقالات لیگ نهم /

هوشیار و حمیدی به شاهین پارس جنوبی پیوستند

هوشیار و حمیدی به شاهین پارس جنوبی پیوستند

بازیکنان پیشین تیم‌های فوتبال داماش گیلان و پاس همدان به تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب هوشیار بازیکن پیشین تیم فوتبال داماش گیلان و محسن حمیدی بازیکن پیشین تیم پاس همدان با عقد قراردادی دوساله به تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی پیوستند.

حمید کللی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر افزود: تا پایان هفته هم بازیکنان دیگری را به خدمت می گیریم تا تمرینات تیم از هفته آینده با تمام نفرات برگزار شود.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی همچنین در مورد وضعیت ایوان پتروویچ گفت: امیدواریم با این بازیکن هم به توافق نهایی دست یابیم تا از وی در مسابقات فصل آینده استفاده کنیم.

کد مطلب 911039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها