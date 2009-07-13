هوشیار و حمیدی به شاهین پارس جنوبی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب هوشیار بازیکن پیشین تیم فوتبال داماش گیلان و محسن حمیدی بازیکن پیشین تیم پاس همدان با عقد قراردادی دوساله به تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی پیوستند.

حمید کللی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر افزود: تا پایان هفته هم بازیکنان دیگری را به خدمت می گیریم تا تمرینات تیم از هفته آینده با تمام نفرات برگزار شود.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی همچنین در مورد وضعیت ایوان پتروویچ گفت: امیدواریم با این بازیکن هم به توافق نهایی دست یابیم تا از وی در مسابقات فصل آینده استفاده کنیم.