کمربندی گرگان تبدیل به قتلگاه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اگر چه عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی نقش موثر و حیاتی دارند ولی نباید نقش جاده و راهها و دیگر عوامل را در بروز این حوادث خانمان برانداز از یاد برد.

بنا بر برخی آمار و ارقام تائید نشده در سه سال گذشته تنها در محور کمربندی گرگان 43 نفر جان خود را از دست داده اند که این امر ضرورت توجه بیشتر برای ایمن سازی این محور را ضروری می سازد.

مسئول کمیسون عمران شورای شهر گرگان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: متاسفانه در زمینه مسائل ترافیکی در مرکز استان با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم که ناشی از نبود برنامه جامع و مدون است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: آخرین تصادف و حادثه رانندگی که منجر به فوت یک مادر و فرزند در محور کمربندی گرگان شد، مربوط به پنجشنبه گذشته بود که موجب داغدار شدن خانوادهایی در منطقه شده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در سه سال گذشته 42 نفر در جاده کمربندی گرگان جانشان را از دست داده اند و تلاشها برای رفع این مشکل چندان ثمر بخش نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: بروز این حوادث در حالی است که بخش زیادی از جمعیت در حاشیه محورهای ارتباطی منطقه از جمله کمربندی سکونت دارند.

به گفته چراغعلی، نبود و یا کمبود پلهای زیرگذر و روگذر در محور کمربندی گرگان مشکلات را شدت بخشیده است و بروز حوادث و تلفات انسانی را دامن زده است.

مسئول کمیسیون عمرانی شورای شهر گرگان بیان داشت: مسئولان ترافیکی منطقه باید نسبت به حوادث رخ داده در این محور و مرگ هموطنان و شهروندان در این منطقه پاسخگو باشند.

وی یادآورشد: متاسفانه تاکنون تصمیم درستی برای رفع مشکل کمربندی گرگان اتخاذ نشد و مسئولان ترافیکی و مدیرکل راه و ترابری استان باید جوابگو باشد.

چراغلی بیان داشت: عبور ماشین های سنگین و غیرمجاز در این محور مشکلات را افزایش داده است و باید تدابیر ترافکی مناسبی اتخاذ شود.

وی عنوان کرد: اجرای برخی طرحها از جمله ساخت پلهای روگذر در خیابانها برعهده شهرداری است ولی باید آموزشهای لازم و فرهنگ عبور و مرور از این گذرگاهها نهادینه شود.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: درنظرگرفتن مکانهای مناسب به عنوان توقفگاه خودرو، اتخاذ تدابیر ترافیکی مناسب و لزوم بروخورد با رانندگان خاطی و متخلف از جمله راهکارها برای کاشه حوادث رانندگی است.

شهردار گرگان گفت: برای آموزش دادن برخی مسائل ترافیکی ساخت پارک ترافیک در شهر گرگان در دست ساخت است و این طرح در دو فاز اجرا می شود.

ابراهیم کریمی افزود: تاکنون جدول گذاری، پیاده رو سازی و قسمتی از ساختمان آموزشی این طرح انجام شد و پیمانکار طرح در حال اجرای پروژه است.

وی یادآورشد: این طرح مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

بروز تصادوف در محورهای اصلی و فرعی و بزرگراهها و کمربندیهای گلستان در حالی است که متولیان راه و ترابری استان در نشست ها ی مختلف خبری و ... به جای بیان مشکلات به ارایه آمار و ارقام در زمینه های مختلف از جمله ایمن سازی راهها می پردازند.

این در حالی است که وضع موجود راههای گلستان با وضعیت مطلوب و جاده های امن و کم حادثه، فاصله ای فراوان دارد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از این تعداد 230 کیلومتر بزرگراه است.