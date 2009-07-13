آمریکا به هیچ یک از اهداف خود در ربایش دیپلماتهای ایرانی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فرهادی در بدو ورود به فرودگاه کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمریکا در یک اقدام از قبل طراحی شده و با اهداف سیاسی اقدام به ربایش من و چند دیپلمات دیگر ایرانی در عراق کرد اما خوشبختانه با پیگیری سریع مسئولان نظام و همکاری دولت عراق تمامی نقشه های شوم آنها نقش بر آب شد و آمریکایی ها به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.

وی با اشاره به برخورد نیروهای آمریکایی و اقدام غیر قانونی آنها در ربایش دیپلمات های رسمی ایران گفت: همانطور که وزیرخارجه کشورمان اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری حقوقی این اقدام غیر قانونی و خلاف تمامی موازین دیپلماتیک را برای خود محفوظ می دارد.

فرهادی با بیان اینکه آمریکا با این اقدام لکه ننگ دیگری در کارنامه سیاه خود بر جای گذاشت، گفت: دعای خیر مردم و پیگیری های مستمر مسئولان نظام از همان ابتدا، منجر به شکست تمامی برنامه ها و طراحی های نیروهای آمریکایی شد و تمامی دیپلماتها با سربلندی و سرافرازی وارد خاک ایران اسلامی شدند.

محمود فرهادی مشاور اقتصادی و بازرگانی استاندار کرمانشاه دو سال پیش به همراه هیئتی از تجار، بازرگانان و مسئولان استانی به منظور بررسی راه‌ های توسعه روابط تجاری و بازرگانی با سلیمانیه و اقلیم کردستان به دعوت رسمی استاندار این استان وارد سلیمانیه شده بودند که نیمه شب توسط نیروهای آمریکایی از داخل اتاق خود در هتل پالاس شهر سلیمانیه ربوده شد.

وی به همراه چهار دیپلمات دیگر ایرانی که در بند نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بودند دو روز پیش آزاد و تحویل سفارت ایران در بغداد شدند.

این دیپلمات آزاد شده کرمانشاهی در بدو ورود به فرودگاه این شهر از سوی معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار کرمانشاه، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و جمعی از مدیران اجرایی و مردم کرمانشاه مورد استقبال گرم قرار گرفت.