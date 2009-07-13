جایزه "بیست" تقدیم به مردم ایران/ گوی بلورین به "فرشته کنار دریا" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معتبرترین رویداد سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی که از 12 تیرماه در شهر کارلووی واری جمهوری چک آغاز شده بود، شنبه شب با اهدای جوایز به برگزیدگان رشته‌های مختلف به کار خود پایان داد و گوی بلورین بهترین فیلم به فیلمی از بلژیک و کانادا اهدا شد.

دومون فیلمساز بلژیکی که با "فرشته کنار دریا" همراه با 13 فیلم دیگر از جمله "بیست" کاهانی برای دریافت جایزه بزرگ جشنواره کارلووی واری رقابت می‌کرد، این جایزه را به همراه 30 هزار دلار پول نقد از آن خود کرد. فیلم داستان کودکی تلخ یک پسر نوجوان و رابطه‌اش با پدری دوست‌داشتنی اما سختگیر است.

فردریک دومون جایزه گوی بلورین کارلووی واری را از جان مالکوویچ گرفت

هیئت داوران کارلووی واری به ریاست کلودی اوسار "بیست" را شایسته دریافت جایزه ویژه به همراه 20 هزار دلار پول نقد دانست. نیکی کریمی، رودریگو پلا، سرگئی دوورتسوی، ماریا بونه‌وی، ایوان زاچاریاس و کنت توران اعضای هیئت داوران بودند. کاهانی پس از دریافت جایزه آن را به مردم ایران تقدیم کرد و از حاضران خواست مردم ایران را ایستاده تشویق کنند.

جایزه بهترین کارگردان به آندریاس درسن آلمانی برای کمدی "ویسکی با ودکا" رسید و پاپریکا استین دانمارکی برای بازی در درام "تشویق" و الیویه گورمه بلژیکی برای "فرشته کنار دریا" و پل جاماتی آمریکایی برای "ارواح سرد" بازیگران برگزیده زن و مرد لقب گرفتند. در این بخش از فیلیپ گاباچ بازیگر 15 ساله "خوکچه‌ها" تقدیر شد.

هیئت داوران بخش مستند کارلووی واری جایزه خود را به مارکو اشکوب مستندساز اسلواک اهدا کرد که سه سال پیش هم در این جشنواره درخشیده بود. در این بخش از اوندی تایمونر مستندساز آمریکایی هم تقدیر شد. در بخش مستندهای کمتر از 30 دقیقه هم جایزه اصلی به "واگا" تولید مشترک آلمان، هند و پاکستان رسید.

در بخش رقابتی شرق غرب جایزه اصلی داوران به فیلم روسی "اتاق و نصفی" به کارگردانی آندری خرژانفسکی اهدا شد و جان مالکوویچ بازیگر آمریکایی در مراسم اختتامیه جشنواره چهل و چهارم کارلووی واری گوی بلورین مشارکت هنری در دنیای سینما را دریافت کرد. ایزابل هوپر هم چند روز پیش همین جایزه را از مدیران جشنواره گرفته بود.

جشنواره کارلووی واری 2009 شب گذشته با نمایش فیلم سینمایی "قایقی که تکان خورد" به کارگردانی ریچارد کرتیس به پایان رسید و چهل و پنجمین دوره این رویداد معتبر سینمایی از دوم تا دهم ژوئیه 2010 در جمهوری چک برگزار می‌شود.