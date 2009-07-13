150 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان بیمه شدند

محمد روشن سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این تعداد از زمین های کشاورزان خوزستان برای مدت دوماه زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در این پوشش بیمه ای، زمین های زارعی استان که دارای مجوز آبیاری هستند، بیمه شدند که امیدواریم در صورت وارد شدن زیان به این زمین ها، محصولات کشاورزی کشت تابستانه زیان های وارده را جبران شود تا خسارت کشاروزان این استان که به علت خشکسالی دو سال اخیر، جبران شود.

روشن سالار تصریح کرد: ذرت علوفه ای و دانه ای، برنج، حبوبات و کنجد از جمله محصولات کشت شده در زمین های کشاورزی بیمه شده هستند.

وی گفت: برای اجرای این طرح 60 کارگزار بیمه در استان فعال شده است و کشاورزان می توانند برای بهره مندی از این طرح به نزدیکترین دفتر کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی محل سکونت خود مراجعه کنند.

مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی خوزستان اظهار داشت: این محصولات در برابر حوادث ناشی از باران های سیل آسا، تگرگ، طوفان و خشکسالی بیمه شده اند.

کشاورزان استان خوزستان در دو سال اخیر به علت خشکسالی شدید در استان با ضررهای فراوانی مواجه شده اند این قبیل حوادث حرفه کشاورزی در استان را به شدت خطر پذیر کرده است.

متاسفانه اکنون برخی کشاورزان به علت عدم تامین آب برای کشت خود با بیکاری مواجه شده اند و به سختی روزگار می گذرانند.