مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و نحوه توزیع کارت آزمون کاردانی فنی و حرفه ای اعلام شد

متکی در مراسم بازگشت دیپلمات های ربوده شده از عراق اعلام کرد: پیگیری حقوقی موضوع ربوده شدن دیپلمات ها

نحوه دریافت هزینه پیامک در ماه اخیر اعلام شد



اعتماد:

نامه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با عنوان «رنجنامه»؛ فرمانده متهم می کند

پیشنهاد سحابی به رهبران اصلاحات: میرحسین، خاتمی و کروبی جبهه سیاسی تشکیل دهند

غلامحسین الهام در گفتگو با رجانیوز: معترضان دچار جنون شده اند



اعتماد ملی :

انتقاد مراجع از سکوت دولت در برابر سرکوب مسلمانان چین

نماینده حامی احمدی نژاد: حقوق نمایندگانی که دولت را مشروع نمی دانند حرام است

فرماندار فیروزآباد از استاندار فارس خواست؛ تامین هزینه اعزام استقبال کنندگان احمدی نژاد به شیراز



ایران :

استقبال از تغییرات کابینه

ثبت نام حج تمتع تا پایان تیرماه تمدید شد

سازمان بازنشستگی کشوری: بازنشستگان مستاجر ودیعه مسکن می گیرند

مدیر انرژی ستاد مدیریت سوخت اعلام کرد: کاهش 20 لیتر از سهمیه بنزین پائیز و زمستان

ابرار:

آیت الله مکارم شیرازی: روابط دوستانه با چین، دلیلی برای سکوت در مقابل سرکوب مسلمانان نیست

سولانا: سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد

آیت الله صافی گلپایگانی: وزارت امور خارجه باید در برابر کشتار مسلمانان چین موضع گیری کند

ابتکار:

فیروزآبادی و رضایی دست به قلم شدند؛ نامه دو سردار درباره حوادث بعد از انتخابات

بازگشت دیپلمات های آزاد شده ایرانی به کشور

هاشمی این هفته در نماز جمعه

ضمن کاهش قدرت خرید مردم؛ جهش صعودی تورم آرام گرفت

اطلاعات:

پیشنهادهای بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیرنفتی

تیم ملی کشتی آزاد جوانان، قهرمان آسیا شد

سفر افراد بالای 65 سال به عمره مفرده ممنوع شد

تفاهم:

پیشنهاد دبیر اتاق بازرگانی تهران برای گشایش صادراتی: ارز آزاد شود

ابهام در تولید سومین خودروی ملی

تهران امروز:

مذاکرات هسته ای از سایه دو انتخابات خارج شد؛ بازگشت دیپلماسی «بسته»

اعتراض شدید قم به کشتار مسلمانان چین

به دنبال مخالفت پارلمان عراق؛ انگلیس از حضور نظامی بازماند

جام جم :

واردات قطعات چینی، ضربه به قطعه سازان خودرو

پیشنهاد 6 ماده ای محسن رضایی برای حل اختلاف

جوانان ایران بر بام کشتی آسیا

جوان:

عصبانیت مرد خاکستری اصلاحات از هاشمی رفسنجانی

مامور «سوروس» در ایران دستگیر شد

رنجنامه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ حافظان امنیت، در اغتشاشات اخیر دست به اسلحه نشدند

حزب الله:

از سوی حضرات آیام عظام مکارم و صافی اعلام شد: محکومیت کشتار مسلمانان چین

روز گذشته دیپلمات ها به وطن بازگشتند

جلوگیری سعودی ها از اقامه نماز جمعه شیعیان

جمهوری اسلامی:

مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ جهان اسلام از حقوق مسلمانان چین دفاع کند

دیپلمات های ایرانی پس از 30 ماه اسارت به میهن بازگشتند

اعطای وام بدون بهره وزارت نفت به متقاضیان ساخت جایگاه عرضه بنزین

حمایت:

مشاور امنیت داخلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: شکست در توقف برنامه هسته ای ایران

معاون وزیر نیرو: واردات کالاهای برقی پرمصرف ممنوع شود

شهردار تهران خبرداد: پرداخت نرخ بلیت براساس توان مالی مردم

حیات نو:

انتقاد شدید مراجع از سکوت دولت در برابر قتل عام مسلمانان چین

وزارت بهداشت پیش بینی کرد: احتمال ابتلای 10 تا 24 میلیون ایرانی به آنفولانزای خوکی

انتقاد شدید از سازمان حفاظت محیط زیست؛ گرد و غبار هفته گذشته حاوی اورانیوم غنی شده بود!

خبر:

مرتضی نبوی: امیدوارم در دولت بعدی از هر دو جناح استفاده شود

این جمعه، آخرین نماز جمعه هاشمی نیست

بانک ها نقدینگی را بلعیده اند؛ 2/2 میلیون تومان بدهی بانکی هر ایرانی



خراسان:

متکی برای حضور در نشست غیرمتعهدها به مصر رفت

صدور پروانه ساختمانی برای یک چهارم متقاضیان معرفی شده مسکن مهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب: آب مصرفی دستگاه های دولتی به قیمت تمام شده محاسبه می شود

دنیای اقتصاد:

بازار مسکن در آمار جدید؛ وزیر مسکن خطاب به مردم: مسکن مهر را با امیدواری دنبال کنید

بزرگترین قرارداد گازی آماده امضا شد؛ وزیر انرژی ترکیه: ایران و روسیه می توانند بعداً ملحق شوند

بیانیه محسن رضایی درباره مسایل انتخابات

سرمایه:

بیانه هشدار محسن رضایی خطاب به مردم: ادامه وضعیت فعل ایران را به فروپاشی می کشاند

تولیدکنندگان ایرانی قربانی ثبات نرخ ارز

آیات عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی بیانیه دادند؛ انتقاد مراجع از دیپلماسی سکوت ایران در قبال سرکوب مسلمانان در چین

سیاست روز:

متکی: ربایش دیپلمات ها را پیگیری حقوقی می کنیم

پایان مسابقات وزنه برداری قدرتی نابینایان و کم بینایان جهان؛ سرود قهرمانی ملی پوشان ایرانی در آمریکا

تشدید اختلاف دولت و ارتش انگلیس

صدای عدالت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی این هفته در نماز جمعه

نامه تند محسن رضایی از حوادث پس از انتخابات

عزت الله سحابی: موسوی، خاتمی و کروبی جبهه سیاسی تشکیل دهند

فرهنگ آشتی:

مهدی چمران در راستای اجرایی نشدن مصوبات شورا واکنش نشان داد؛ شهرداری تهران، صدای شورا را درآورد

از 18 تیرماه سال جاری؛ واگذاری سند سهام عدالت بازنشستگان فرهنگی آغاز شد

خودروی مدیرعامل پرسپولیس به سرقت رفت

کاروکارگر:

انتقاد مراجع عظام از سکوت دستگاه دیپلماسی؛ آیت الله مکارم: نباید در برابر سرکوب فجیع مسلمانان چین خاموش بنشینیم

بسته پیشنهادی ایران پاسخ به سیاست های آمریکا و اروپا است

آنفولانزای خوکی طی دو سال آینده 105 هزار ایرانی را می کشد

کیهان:

متکی: آمریکا را تحت پیگرد قضایی قرار می دهیم

براساس طرح جدید مشترکان پرمصرف آب جریمه می شوند

بیانه گروه 8 یعنی پذیرش نتیجه انتخابات ایران

گسترش:

طی 45 ماه گذشته ارزش صادرات صنعتی و معدنی دو برابر شد

رئیس سازمان بورس خبر داد: انتشار 11 میلیارد تومان اوراق مشارکت رهنی در بورس

کارشناسان بازار سرمایه می گویند: سهام معادن و فلزات مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت

وطن امروز:

دادستانی آلمان پخش هرگونه خبر درباره پرونده «الشربیتی» را ممنوع کرد

معاون اول رئیس جمهور: بی ثباتی ایران دنیا را بی ثبات می کند

مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی: تل آویو در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران شکست خورد

همبستگی:

محسن رضایی در بیانیه ای خطاب به مردم اعلام کرد: باید همه فعالان سیاسی، احزاب و جناح ها در صحنه باشند

هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد

وزیر بهداشت: دولت در برابر سلامت مردم مسئول است

همشهری:

مراجع عظام و علما تاکید کردند: ضرورت موضع گیری دولت در قبال سرکوب مسلمانان چین

معدل، آزمون ورودی و مصاحبه شرط نام نویسی است؛ بخشنامه ثبت نام مدارس اجرا نمی شود

سال آینده با توسعه مترو ممکن می شود؛ از شرق تهران تا مهرشهر کرج فقط 45 دقیقه



هدف واقتصاد:

از سوی کارگروه تحول اقتصادی صورت گرفت: تصویب تحول در نظام بانکی

رئیس کل گمرک خبر داد: کاهش 50 درصدی درآمد واردات خودرو

انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت