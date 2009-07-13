فرهنگسازی در زمینه حجاب باید از حوزه های تربیتی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان یکشنبه شب در همایش عفاف و حجاب با عنوان طرح آفتاب، اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب را مستلزم کار فرهنگی در جامعه برای کلیه اقشار دانست.

وی با بیان اینکه حجاب مد نظر اسلام، حجاب حیامحور است که از آن پاکدامنی پدید می‌ آید و نگاه سویی را به خود جلب نمی ‌کند، افزود: چهار نوع حجاب شامل حجاب روسری محور، مانتو محور، چادر محور و پوشینه محور داریم، اما منظور اسلام هیچ کدام از اینها نیست، بلکه حجاب واقعی حجابی است که نگاه نامحرم را به خود جذب نکند.

وی اضافه کرد: حجاب در پوششهای مختلف ظاهر می شود که لباس هر قوم متناسب با ارزش، فرهنگ، آداب و رسوم و مردم آن ملت شکل گرفته است و به منزله پرچم آن قوم تلقی می شود و در ورود بیگانگان به این محدوده و تهی کردن آن باعث سقوط و زوال یک دولت می شوند.

به گفته وی در کشوری زندگی می ‌کنیم که مردم آن بیشترین سهم را از معارف الهی برده ‌اند، با این حال اگر نگاهی به سیر تاریخی کشور و عصرهایی که پشت سر گذاشته است بیندازیم، در می ‌یابیم که بهترین عصر برای زندگی خانوادگی عصر کشاورزی بوده است، زیرا هر چه بشر مدرن ‌تر شده که از آسایش بیشتری برخوردار ‌شود، آرامش خانواده ها کمتر شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: وجود انسان آمیخته ‌ای از دو عقل نظری و عملی است و اندیشه بدون عزم و اراده بدون اندیشه هرگز انسان را به تکامل نمی ‌رساند.

لطفیان ایمان و عمل صالح را دو عقل نظری و عملی در دین اسلام خواند که زمینه رستگاری انسان را فراهم می ‌کنند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای دولت مدرن در غرب تاخیر در تشکیل خانواده است، افزود: اکنون یک سوم زنان غرب و آمریکا قیم فرزند هستند و ازدواج نکرده‌ اند و 400 هزار سقط جنین از زنانی که در این کشورها ازدواج نکرده ‌اند گزارش شده است.

وی ادامه داد: امروز دنیای غرب با کاهش تخت برای بیماران روانی مواجه شده است و آمار طلاق در برخی کشورها از مرز 80 درصد فراتر رفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: باید معنای عفاف و حجاب را جدا کنیم و بدانیم مخاطب آن صرفا بانوان نیستند.

لطفیان حجاب را به معنای پنهان کردن و یکی از معانی عفاف را نگاه داشتن از حرام خواند و افزود: عفاف حجاب درون است و به عبارت دیگر عجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: بهترین تعابیر از بانوان در دین و مفاهیم الهی دیده می ‌شود، تا جایی که زن در اسلام محور خانواده نامیده شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه بد حجابی و بی حجابی برای اسلام سنگین تمام می شود و حجاب اصلی ترین مانع تعرض دشمنان اسلام است، اظهار داشت: بی حجابی امنیت جان و مال و عفت را به هم می زند و بسیاری از ناامنی ها معلول بی حجابی در درون جامعه است.

فاطمه ‌الزهرا هلال بیرجندی با بیان اینکه طرح آفتاب که محوریت آن بر عفاف و حجاب است، شامل سه مرحله مخصوص بانوان شاغل استان است، افزود: مردم چندی پیش رویدادی را مشاهده کردند و شاهد اوج دموکراسی در یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر بودند و دیدند که در دادگاه آلمان چگونه زن مسلمان مصری را به شهادت رساندند.