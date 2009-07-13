نتایج رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اعلام شد

رضا اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفتمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از مراکز عضو بر اساس عملکرد آنها در سال 1387 انجام شد، گفت: در این رتبه بندی مرکز پژوهش متالورژی رازی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: در این دوره همچنین پژوهشگاه صنعت نفت رتبه چهارم، آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رتبه پنجم، پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان رتبه هفتم و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه دهم را کسب کردند.

اسدی فر ادامه داد: پژوهشگاه صنعت رنگ، مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه اصفهان، پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز ابر رایانه نانو فناوری محاسباتی، پردیس علوم دانشگاه تهران، آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف، آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران، مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو مشتری مداری، همکاریهای شبکه ای و حجم فعالیت را از شاخصهای اصلی سنجش عملکرد مراکز ذکر کرد و اظهار داشت: ارزیابیهای شبکه براساس عملکرد مراکز عضو طی یک سال فعالیت در شبکه انجام می شود و حمایتهای سالانه شبکه از اعضا طبق امتیاز و رتبه کسب شده در این ارزیابی صورت می گیرد.

وی اعلام کرد: نتایج کامل هفتمین رتبه بندی آزمایشگاهها براساس دسته بندی جدید آنها به صورت مجموعه آزمایشگاهی، واحد آزمایشگاهی، اسامی تکنیسین ها و رابط های منتخب از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه www.nanolab.ir منتشر خواهد شد.