ساماندهی اطلاعات علمی کشور با همکاری کتابخانه ملی و وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "بررسی نقش و وظیفه‌ کتابخانه ‌ملی در برابر کتابخانه‌های دانشگاهی" روز گذشته (21 تیرماه) با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مسئولان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسا و کارشناسان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور در محل مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این مراسم با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری‌ها و تعامل کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها با کتابخانه‌ ملی تصریح کرد: در شرایطی که کشور به سمت پیشرفت علمی درحرکت است، ما باید سهم کتابخانه‌ها را در این حرکت افزایش و گسترش دهیم از این ‌رو تعامل کتابخانه‌‌های دانشگاهها با کتابخانه‌ ملی می‌‌تواند راهکارها و زمینه‌های گسترش این حرکت را رقم بزند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تأکید بر ادامه برگزاری این نشستها یادآور شد: این نشست می‌تواند سرآغاز یک ارتباط گسترده بین کتابخانه‌ ملی و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها باشد.

جزئیات طرح ساماندهی اطلاعات علمی کشور و نمایه‌سازی نشریات علمی دانشگاهها و پایان‌نامه‌های دانشجویی

فیروز بختیاری نژاد مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور نیز در این مراسم به طرح وزارت علوم برای ساماندهی اطلاعات علمی کشور و نمایه‌سازی نشریات علمی دانشگاهها و پایان‌نامه‌های دانشجویی اشاره کرد و افزود: توجه ما در وزارت علوم بیشتر روی کتابهای مرجع تحقیقاتی و کتابهای تحقیقاتی است و آنها را بر اساس کتابهای تصنیفی، تألیفی و ترجمه‌ای تقسیمبندی کرده و در آیین‌نامه‌ ارتقاء، امتیازی را به هر یک اختصاص می‌دهیم.

دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور به نقش کتابخانه‌ ملی در حوزه‌ توجه به کتابهای علمی، تحقیقاتی اشاره کرد و افزود: درباره‌ کتابهای علمی در سطح دانشگاهها از آنجا که عمده منابع علمی کتابخانه‌‌ها کتاب است کتابخانه ملی می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی و تامین این منابع داشته باشد.

15 میلیارد دلار صرف خرید منابع علمی در کشور می‌شود اما استفاده مفید ندارد!

مهندس غلامرضا فهرستی، رئیس شورای سیاستگذاری تأمین منابع وزارت علوم، فناوری و تحقیقات نیز در این مراسم گفت: در کشور ایران 15 میلیارد دلار صرف خرید منابع علمی می‌شود که این منابع استفاده مفید ندارد و متاسفانه در برخی از بخشها منابع تکرار می‌شوند که کتابخانه ملی و وزارت علوم با هم ‌اندیشی می‌توانند بسیاری از این نواقص را برطرف کنند.

حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه‌ ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این همایش از کتابخانه‌ مرکزی دانشگاهها به عنوان کتابخانه‌ ملی هر دانشگاه یاد کرد و گفت: هم‌ اندیشی مسؤولان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها با کتابخانه‌ ملی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر باشد که انتقال تجربیات و همچنین ایفای نقش نظارتی و مشورتی کتابخانه‌ ملی در رابطه با دیگر کتابخانه‌ها از اهم این موارد است.

عظیمی با انتقاد از استاندارد نبودن کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها پیشنهاد کرد که گروههای آموزشی دانشگاهها برای گسترش و ارتقای سطح کاری کتابخانه‌ها از یک کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی در هر گروه استفاده کنند.

همچنین در این همایش پوری سلطانی کتابدار پیشکسوت کتابخانه‌ ملی با اشاره به شباهتهای کار کتابخانه‌ ملی و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها بر این نکته تأکید کرد که بسیاری از کاربران هر دو نوع کتابخانه پژوهشگران و محققان هستند و به همین اعتبار است که این کتابخانه‌ها را در زمره‌ کتابخانه‌های پژوهشی می‌توان به حساب آورد.

سلطانی افزود: کتابخانه‌ ملی از جهت نقش سیاستگذاری که برای کتابخانه ‌ها دارد می‌تواند بدون دخالت در کار آنها به کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاهها برای ارتقای سطح خدمات و فعالیتهای کتابخانه‌‌ای مشورت بدهد.

در ادامه‌ این نشست جمعی از مسؤولان کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاههای کشور به ارائه‌ نقطه‌ نظرها و دیدگاه‌هایشان درباره‌ نقش کتابخانه‌ ملی در برابر کتابخانه‌های دانشگاهها پرداختند.