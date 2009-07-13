به گزارش خبرگزاری مهر، این ترجمه حاصل فعالیتهای مترجم گرجی خانم شلواشویلی بلا است.

در سالهای 1967 تا 1987 چهار بخش دیگر از شاهنامه توسط این مترجم که فارغ التحصیل بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی تفلیس است ترجمه و منتشر شده بود.

شاهنامه فردوسی از دیر باز مورد توجه و علاقه اقشار مختلف در گرجستان بوده و تا کنون ترجمه‌های مختلفی توسط اساتید و ایرانشناسان و مترجمین سرشناس گرجی مانند یوستین آبولادزه، الکساندر بارامیدزه، داوید کوبیدزه، ماگالی تودوآ، واخوشتی کوته تی شویلی و برخی دیگر انجام شده است.

