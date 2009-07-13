  1. هنر
  2. سایر
۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

شاهنامه به زبان گرجی منتشر می‌شود

شاهنامه به زبان گرجی منتشر می‌شود

رایزنی فرهنگی سفارت ایران در تفلیس ترجمه 1800 بیت از شاهنامه فردوسی را به زبان گرجی به زودی چاپ و منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ترجمه حاصل فعالیتهای مترجم گرجی خانم شلواشویلی بلا است.

در سالهای 1967 تا 1987 چهار بخش دیگر از شاهنامه توسط این مترجم که فارغ التحصیل بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی تفلیس است ترجمه و منتشر شده بود.

شاهنامه فردوسی از دیر باز مورد توجه و علاقه اقشار مختلف در گرجستان بوده و تا کنون ترجمه‌های مختلفی توسط اساتید و ایرانشناسان و مترجمین سرشناس گرجی مانند یوستین آبولادزه، الکساندر بارامیدزه، داوید کوبیدزه، ماگالی تودوآ، واخوشتی کوته تی شویلی و برخی دیگر انجام شده است.  
 

 

کد مطلب 911093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها