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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۱

وزیر بهداشت در گفتگو با مهر:

محدودیتی برای تحصیل ایرانیها دررشته‌های خاص پزشکی خارج کشوروجودندارد

محدودیتی برای تحصیل ایرانیها دررشته‌های خاص پزشکی خارج کشوروجودندارد

وزیر بهداشت در خصوص ایجاد محدودیت برای تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی رشته های مرتبط با فناوری در علوم پزشکی گفت: در رشته های علوم پزشکی موارد زیادی وجود نداشته و در چند مورد محدود نیز مشکل حل شده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و در رشته های خاص علوم پزشکی مشکل چندانی وجود نداشته و در چند مورد که محدود وجود داشته کمک شده و مسئله حل شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه تحقیقات سلولهای بنیادی نیز این یک مسیر تحقیقاتی است که خوشبختانه توانمندی کشور در این حوزه مطلوب است و اغلب درخواست حضور در این حوزه از سایر کشورها وجود دارد.

وزیر بهداشت درباره ادامه تحصیل دانشجویان خارجی در حوزه های فناوری های جدید در ایران نیز گفت: تصمیم گیری در این زمینه مطابق با سیاستهای مراکز تحقیقاتی و هیئت امناهای این مراکز انجام می گیرد.

کد مطلب 911096

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