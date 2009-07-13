دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و در رشته های خاص علوم پزشکی مشکل چندانی وجود نداشته و در چند مورد که محدود وجود داشته کمک شده و مسئله حل شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه تحقیقات سلولهای بنیادی نیز این یک مسیر تحقیقاتی است که خوشبختانه توانمندی کشور در این حوزه مطلوب است و اغلب درخواست حضور در این حوزه از سایر کشورها وجود دارد.

وزیر بهداشت درباره ادامه تحصیل دانشجویان خارجی در حوزه های فناوری های جدید در ایران نیز گفت: تصمیم گیری در این زمینه مطابق با سیاستهای مراکز تحقیقاتی و هیئت امناهای این مراکز انجام می گیرد.