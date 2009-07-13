مشکلات ارزشیابی مدارک برخی دانشجویان/ دانشگاه نریمانف معتبر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده یکشنبه شب در سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی در خارج از کشور در دانشگاه شهیدبهشتی افزود: آزمون ملی به شکلی طراحی شده است که اگر فردی از سال 2008 به بعد شروع به تحصیل کرده باید برای ارزشیابی مدرک خود در این آزمون شرکت کند.

وی اضافه کرد: این آزمون دارای دو بخش تئوری و مهارتی است که پس از پاسخگویی به سئوالات آزمون افراد در مرحله مهارتی در ایستگاههای مربوطه به صورت عملی مهارت خود را نشان می دهند و امتیاز کسب می کنند و در نهایت مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

حسن زاده گفت: طراحی و تهیه این آزمون یک سال و نیم زمان برده است و در طراحی آن از فارغ التحصیلان ایرانی کشورهای مختلف بهره گرفته شده است و امیدواریم در چند هفته آینده پس از امضای وزیر بهداشت اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که قبل از سال 2008 نیز تحصیل خود را آغاز کرده اند می توانند در صورت تمایل به این شیوه مدارک خود را ارزشیابی کنند و یا از شیوه قبلی ارزشیابی استفاده کنند اما در رشته های علوم پزشکی مهارت افراد اهمیت بیشتری دارد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در خصوص اعلام عدم اعتبار یکی از دانشگاههای کشور آذربایجان از سوی این وزارتخانه گفت: در حوزه ارزشیابی مدارک تحصیلی تیمهای تخصصی که عمدتاً‌ از فارغ التحصیلان همان کشورها تشکیل شده اند به صورت دوره ای دانشگاههای خارجی را مورد ارزشیابی قرار می دهند.

دلایل عدم اعتبار یک دانشگاه کشور آذربایجان

وی افزود: محتوای دروس پزشکی دانشگاه نریمانف با رشته های علوم پزشکی در داخل ایران تطابق ندارد و از نظر ما این دانشگاه محتوای علمی صحیحی ندارد و دلیل اصلی آن نیز فارغ التحصیلان آن دانشگاه بوده است.

حسن زاده یاد آور شد: ارزشیابی در رشته های علوم پزشکی متفاوت با سایر رشته ها است چرا که در وزارت بهداشت با جان افراد در ارتباط هستیم و اگر کیفیت آموزشی پایین باشد نمی توانیم به آن فارغ التحصیل مجوز فعالیت در کشور دهیم.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل وزارت بهداشت برای اعلام عدم اعتبار این دانشگاه در رشته های علوم پزشکی این بود که در رشته های تخصصی به جای یک دوره چهار ساله یک دوره دو ساله برقرار است و افراد به صورت دوره های یک یا دو ماهه در بیمارستانها حضور دارند که البته این مشکل در ارمنستان هم وجود دارد.

مشکلات ارزشیابی مدارک برخی از دانشجویان شاغل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در خصوص مشکلات ارزشیابی مدارک برخی از دانشجویان شاغل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی گفت: برخی افراد یا دیپلم نگرفته اند و یا با لیسانس های کاملاً غیرمرتبط در آن رشته ها پذیرش گرفته اند و لیسانس خود را معادل سازی کرده اند. دانشجویان باید توجه داشته باشند نمی توان به دانشگاهی که با این شرایط دانشجو می پذیرد بها داد و با جوسازی نیز نمی توان مدارک آن را مورد ارزشیابی قرار داد.

هزینه انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور در رشته دندانپزشکی

حسن زاده در خصوص هزینه انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور در رشته دندانپزشکی گفت: هزینه انتقالی مصوبه سال 83 است و در آن مصوبه دانشگاهها مختار به دریافت هزینه و تعیین هر ساله میزان آن هستند به همین منظور دانشجویان باید با دانشگاههای مقصد در داخل کشور مذاکره کنند.