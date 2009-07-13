هیچ فردی از سال 92 برای تحصیل در تحصیلات تکمیلی نیاز به خروج از کشور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی یکشنبه شب در سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی در خارج از کشور در دانشگاه شهیدبهشتی افزود: با توجه به ظرفیت 60 هزار نفری در کارشناسی ارشد و ظرفیت مطلوب در دکتری اگر تمام 50 هزار دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور نیز به کشور بازگردند می توانند در داخل کشور ادامه تحصیل دهند.

وی تاکید کرد: اگر فردی هم علاقمند به تحصیل در خارج از کشور است در رشته های مورد نیاز و اولویتهای اعلام شده اعزام شود تا ضمن بورسیه شدن با مشکلات کمتری مواجه شود.

ملاباشی اظهار داشت: وزارت علوم از زمان دولت نهم ظرفیت پذیرش آموزش عالی را از 500 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر افزایش داده است و اکنون برای این تعداد صندلی در دانشگاه وجود دارد و 200 هزار صندلی دانشگاه نیز خالی است.

وی افزود: خواهش ما این است که اطلاع رسانی شود تا سطح کارشناسی به طور کامل در کشور ظرفیت وجود دارد و توسعه علمی در این زمینه صورت گرفته است.

معاون دانشجویی وزارت علوم به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور توصیه کرد با مراجعه به سایت وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری از آخرین بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه به تحصیل در خارج از کشور اطلاعات خود را به روز نگه دارند.

وی در خصوص فراخوان جذب دانشجویان ایرانی خارج کشور در داخل به دلیل وجود ظرفیت دانشگاهها خاطرنشان کرد: دانشجویان دوره های کارشناسی که مایل به انتقال به داخل کشور هستند با تسهیلات خوبی مواجه هستند که مهمترین آنها وجود 25 گزینه انتخابی دانشگاهی است که می توانند در آنها به تحصیل خود ادامه دهند که از این میان 15 گزینه انتخابی خود فرد و 10 گزینه نیز پیشنهاد وزارت علوم است.

ملاباشی یادآور شد: در خصوص رشته های کارشناسی ارشد و دکتری نیز با توجه به راه اندازی گرایشهای آموزشی و پژوهشی در کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشی وضعیت تسهیل شده است اما با توجه به استاد محور بودن، وزارت علوم نمی تواند افراد را جابجا کند و باید با تایید اساتید انتقال صورت گیرد.

وی در خصوص ارزشیابی مدارک نیمه حضوری خاطرنشان کرد: تا پیش از دولت نهم مدارک نیمه حضوری و غیرحضوری حتی ارزشیابی نیز نمی شد اما در حال حاضر هر فردی که مدارک تحصیلی وی در جهت همپوشانی منافع ملی کشور باشد مورد ارزشیابی قرار گرفته که برخی از آنها پذیرفته شده و برخی نیز پذیرفته نشده است.

معاون دانشجویی وزارت علوم در خصوص وام ارزی برای استفاده به عنوان وام شهریه برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: هنوز استدلالات وزارت علوم برای تهیه منبع مالی این نوع وام مورد قبول واقع نشده و بودجه آن تامین نشده است که البته در حال رایزنی برای حل آن هستیم و امیدواریم که این حرف را به عمل برسانیم.