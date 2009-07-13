افزایش رو به رشد دروغهای دیجیتالی در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعات جدید میزان دورغگویی نوجوانان و جوانان در دنیای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است. طی این پدیده که نام دروغ دیجیتال بر روی آن نهاده شده است نوجوانان در اعلام سن، ظاهر و شرایط زندگی خود در جهان مجازی دروغ می گویند.

به گفته محققان توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین و دسترسی آسان به اینترنت باعث شده که جوانان و نوجوانان در دو جهان و با دو نوع شیوه مختلف زندگی کنند. بسیاری از این افراد در زندگی مجازی خود دروغهای بسیاری می گویند که این دروغها می تواند زندگی حقیقی آنها را تحت الشعاع قرار دهد.

طی تحقیقی مشخص شد بیش از نیمی از هزار و چهار نفر از نوجوانان در رده سنی 13 تا 19 سال سن خود را افزایش داده و ظاهر متفاوتی از خود توصیف می کنند تا شخصیت آنها جالب تر به نظر آمده و بتوانند در شبکه گسترده جهانی اینترنت دوستان بیشتری بیابند.

بر اساس گزارش زی نیوز، مایکل کار کرگ روانشناس نوجوانان در این باره می گوید بسیاری از نوجوانان که حتی از تصاویر غیر واقعی برای بهتر جلوه دادن خود استفاده می کنند با کمک دروغ گفتن حس اعتماد به نفس و راحتی را بدون توجه به ظاهر و فیزیک واقعی خود به دست می آورند و از این حقیقت که این جعل حقیقت روزی می تواند به زندگی واقعی انها آسیب برساند، آگاهی ندارند.