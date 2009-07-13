ملی پوشان کاتا در آزمون انتخابی به میدان می روند/ آغاز اردوها با یک روز تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته در دو بخش کاتا و کومیته تیمی و انفرادی مهرماه سالجاری در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی چین شرکت می کند.

به همین منظور چهارمین مرحله از اردوی تیم ملی کاتا به دلیل تداخل با اردوی تیم ملی کومیته با یک روز تاخیر از عصر چهارشنبه هفته جاری در خوابگاه شماره 2 آزادی آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کاراته مسابقه انتخابی درون اردویی تیم ملی کاتا عصر پنجشنبه 25 تیرماه در محل اردوی این تیم در آزادی برگزار خواهد شد و در پایان از بین 6 تیم حاضر در اردو 3 تیم و از بین 6 کاتارو 3 نفر جواز حضور در مرحله بعدی اردو را کسب خواهند کرد.

اسامی تیم‌ها و نفرات حاضر در اردو به شرح ذیل است:

بخش کاتا تیمی: فارس، آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان "الف"، اصفهان "ب" و تهران

بخش کاتا انفرادی: محسن اشرفی و مهران قربانعلی پور (گلستان)، داود شاه چراغی و مرتضی حسن زاده (تهران)، علی نعمتی (مازندران) و سعید کاظمی (کرمان)