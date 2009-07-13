گیلان از عدم توسعه یافتگی به شدت رنج می برد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توسعه همه جانبه استان گیلان باید دغدغه همه مسئولان، نمایندگان مجلس و نخبگان جامعه باشد.

دلق پوش به عدم ارتقای سهم منابع ملی گیلان اشاره کرد و افزود: سهم گیلان باید از منابع و مدیریت ملی بالا رود ازاینرو مجمع نمایندگان، مسئولان استانی، نخبگان، دانشگاهیان و... باید کمک کنند سهم و جایگاه استان و حق مردم این دیار در همه عرصه ها به خوبی به جا آورده شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اعلام اینکه قابلیتهای خاصی که استان گیلان به عنوان یک استان مرزی دارد به آن کمتر توجه شده است، بیان داشت: گیلان با کشورهای آسیایی میانه و اروپایی شرقی ارتباط دارد و می تواند به عنوان پل ارتباطی و محور توسعه اقتصادی باشد.

دلق پوش با بیان اینکه استان گیلان یک استان زرخیز است ولی در فقر به سر می برد، اظهارداشت: قابلیتهای بالقوه و خدادادی این مرزوبوم باید به نحو احسن استفاده شود.

وی همچنین بر لزوم طراحی سازو کارهای عملی بهره برداری بهینه مزیتهای استان را یادآورشد و افزود: با محورقراردادن منافع استان باید قابلیتهای هر منطقه شناسایی وراهکارهای عملی و قانونی را تدوین و طرحی کرد زیرا گیلان قابلیت ارتقای در همه سطوح را دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ادامه داد: گیلان از استانهای مرزی است با توجه با نزدیکی به بازار300میلیونی آسیای میانه می تواند نقش قابل توجهی در بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایفا کند که لازمه تحقق این مهم تامین زیر ساختهای این نقش در استان گیلان است.