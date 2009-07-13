75 درصد شیر تولیدی شهربابک به سایر شهرستانها صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، منصور مکی آبادی شامگاه یکشنبه در بازدید از کارخانه شیر و لبنیات شهربابک اظهار داشت: دامپروری یکی از مهمترین مشاغل شهرستان شهربابک محسوب می شود که در صورت برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه شاهد رشد این صنعت در منطقه خواهیم بود.

وی با اشاره به تولید روزانه 120 تن شیر در این شهرستان عنوان کرد: با وجود تولید شیر فراوان در این شهرستان تنها 25 درصد از این شیر در کارخانه لبنیات این شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد و ناگزیر بقیه شیر تولیدی به خارج از شهرستان صادر می شود.

وی با اشاره به لزوم احداث کارخانه های شیر و لبنیات در این منطقه گفت: باید با احداث این مراکز سود افزوده لبنیات در همین شهرستان ایجاد شود.

فرماندار شهرستان شهربابک با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران به خصوص در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: حمایت لازم برای جذب سرمایه در راستای احداث کارخانه های لبنی انجام می شود و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم نسبت به سرمایه گذاری در این بخش با توجه به پتانسیلهای فراوان منطقه اقدام کنند.

وی گفت: حذف یارانه شیر در کنار گرانی علوفه از مشکلات دامداران این منطقه است که خشکسالی ها و کمبود منابع آبی و مراتع این مشکلات را تشدید می کند.