سازمانهاي بيمه گر به بهانه مشكلات مالي بيماران " ام اس" را از ادامه درمان محروم كرده اند

يك متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: داروهايي كه براي درمان بيماري ام اس استفاده مي شود را مجموعا " بتافرون" مي گويند كه اين داروها شامل سه گروه آوانكس، ربيس و بتاسرون است كه هر سه اين داروها در درمان اين بيماري موثر هستند.

دكتر مژگان طباطبايي در خصوص ميزان اثر گذاري اين داروها مي گويد: داروهاي بتافرون تا 70 درصد در درمان بيماري ام اس موثر است.

وي اظهار مي دارد: داروهاي بتافرون مي تواند تا 70 درصد از تشكيل پلاك هاي مجدد در بيماران ام اس جلوگيري كند و با بررسي هاي پنج ساله در دنيا به ويژه كشورهاي اروپايي، موثر بودن اين داروها تا 70 درصد به اثبات رسيده است.

دكتر طباطبايي مي گويد: متاسفانه به علت نامعلومي آمار بيماران ام اس در ايران رو به افزايش است ، اما نمي توانيم از اين آمار ها استفاده كنيم چون بسياري از بيماران همكاري هاي لازم را در زمينه تحقيقات با متخصصان ندارند و انجمن ام اس اين آمار گيري را به تازگي آغاز كرده است و مي توان گفت با مصرف حداقل چهار ساله اين داروها هيچ بيمار ام اس بر روي صندلي چرخدار ننشسته است.

وي مي افزايد: در حدود يك سال، اين داروها با استفاده از خدمات بيمه تامين اجتماعي به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار مي گرفت اما به علت هزينه هاي زياد و گران بودن اين داروها از 15 خرداد امسال تا كنون داروهاي ضد ام اس و همچنين داروهاي شيمي درماني تحت پوشش 15 درصد فرانشيز قرار گرفتند.

دكتر طباطبايي مي گويد : متاسفانه مسئولان در بيمه خدمات درماني مايل به 30 درصد فرانشيز براي بيماران بودند كه با اين پيشنهاد موافقت نشد، با وجود 15 درصد فرانشيز براي داروهاي بتافرون، بيماران بايد ماهي 43 هزار تومان را پرداخت كنند و همين مقدار به ظاهر اندك هم براي عده اي از بيماران بسيار زياد بوده و تهيه آن براي آنها مقدور نيست و ممكن است برخي از بيماران به دليل مشكلات مالي درمان خود را قطع كنند.

موثر نبودن داروها توجيه درستي نيست؛ بيماران را نبايد محروم كرد

عضو انجمن ام اس و متخصص مغز و اعصاب نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: داروهاي بتافرون كه براي درمان بيماران ام اس به كار برده مي شود، داروهايي گران قيمت است كه اگر تحت پوشش بيمه نباشد تهيه آن توسط خود بيمار به تنهايي امكان ندارد.

دكتر حسين كچويي مي افزايد: با وجود اينكه اين داروها تحت پوشش بيمه هستند اما بازهم اين بيماران بايد ماهي 40 تا 50 هزار تومان براي تهيه داروهاي خود هزينه كنند.

وي اظهار مي دارد: تا چندي پيش اين داروها از سوي سازمان تامين اجتماعي به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار مي گرفت اما در ماه هاي اخير بايد 15 درصد فرانشيز اين داروها به وسيله بيماران پرداخت شود و چون اين داروها با طول درمان حداقل دو سال و مصرف هفته اي يكبار تزريق عضلاني صورت گيرد ، اين داروها هزينه زيادي به بيماران تحميل مي كند.

دكتر كچويي درباره رايگان نبودن داروهاي ضد ام اس به علت عدم موثر بودن اين داروها كه توسط برخي مسئولان در بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي مطرح شده، مي گويد: موثر نبودن دارو به عنوان دليل عدم رايگان بودن و دادن 15 درصد فرانشيز توسط بيماران، توجيه درستي نيست.

وي ادامه مي دهد: اگرچه اين داروها به صورت صد در صد موثر نيست اما در مقالات تحقيقي به اثبات رسيده كه اين دارو مي تواند حداقل تا 40 درصد در درمان بيماري ام اس اثر گذار باشد، بنابراين نمي توان بيماران ام اس را با وجود حتي 40 درصد موفقيت در درمان، آنها را محروم كرد.