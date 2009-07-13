به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم ونیز امسال روز دوم سپتامبر(چهارشنبه 11 شهریور) با نمایش فیلم سینمایی "باریا" به کارگردانی جوزپه تورناتوره ایتالیایی آغاز می‌شود و مارکو مولر مدیر هنری ونیز تا اواخر ماه جاری میلادی اسامی برخی فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف این رویداد معتبر سینمایی را اعلام می‌کند.

نکته جالب درباره ونیز 2009 اینکه احتمال دارد نسخه انگلیسی‌زبان "همه خوبند" تورناتوره به کارگردانی کرک جونز در این دوره به نمایش درآید. در نسخه ایتالیایی مارچلو ماسترویانی نقش اصلی را بازی کرده و در فیلم جونز رابرت دنیرو نقش اصلی را بر عهده دارد. کیت بکینسل و درو باریمور دیگر بازیگران "همه خوبند" تولید مشترک ایتالیا و آمریکا هستند.

نمایی از انیمیشن "پرنسس و قورباغه" محصول استودیو دیسنی

برادران کوئن هم فیلمسازان محبوب جشنواره ونیز هستند، امسال احتمالا با کمدی "یک مرد جدی" پا به لیدو می‌گذارند. استیون سودربرگ دیگر چهره‌ای است که به نظر می‌رسد با "خبرچین" با بازی مت دیمن در ونیز حضور داشته باشد و جرج کلونی "بالا در آسمان" جیسن ریتمن را در این جشنواره مهم خواهد داشت.

تاد سولوندز با کمدی "زندگی در دوران جنگ"، "آملیا" به کارگردانی میرا نایر و بازی هیلاری سوانک در نقش آملیا ارهارت، ریچارد گیر و کریستوفر اکلستن، فیلم وحشتناک "جعبه" به کارگردانی ریچارد کلی با بازی کامرون دیاز و جیمز مارسدن و "یک مرد تنها" نخستین تجربه کارگردانی تام فورد دیگر نمایندگان احتمالی سینمای آمریکا در بخش مسابقه ونیز 66 هستند.

اما سینمای آسیا که حضوری گسترده و چشمگیر در شصت و دومین جشنواره فیلم کن داشت، به نظر می‌رسد در این دوره جشنواره ونیز حداکثر سه نماینده داشته باشد. درام حماسی "جنگجو و گرگ" با بازی مگی کیو به مذاق مدیر ونیز خوش آمده و "مثل یک رویا" ساخته کلارا لو و "شاهزاده اشک‌ها" هم دیگر نمایندگان آسیا در لیدو خواهند بود.

سینمای فرانسه ـ همانطور که پیشتر اعلام شده بود ـ امسال یک نماینده قطعی در ونیز دارد و آن کسی نیست جز ژاک ریوت 81 ساله که نخستین حضور خود را در ونیز با "36 نما از قله سن لو" جشن می‌گیرد. برونو دومون، سیلون شومه، ژاکو ون دورمل، سدریک کان، پاتریس شرو و کلر دنس با "مواد سفید" با بازی ایزابل هوپر دیگر نمایندگان احتمالی فرانسه در ایتالیا هستند.

"درمان‌ناپذیر" دنیس تانوویچ، "اوندین" نیل جردن، انیمیشن "آقای فوکس شگفت‌انگیز" به کارگردانی وس اندرسن با صدای بیل مورای، جرج کلونی و مریل استریپ، "پرنسس و قورباغه" استودیو دیسنی و... دیگر فیلم‌هایی هستند که احتمال حضور و نمایش آنها در بخش مسابقه جشنواره ونیز وجود دارد.

به هر حال، علاقمندان سینمای دنیا برای دانستن قطعی نام فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز باید تا روز 30 ژوئیه منتظر بمانند و به نشست خبری مارکو مولر گوش بسپارند. اگر مدیر هنری ونیز بتواند نیمی از فیلم‌های این فهرست را در این دوره به نمایش بگذارد، کاری بزرگ کرده است.

ریاست هیئت داوران شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز را آنگ لی فیلمساز تایوانی برنده اسکار بر عهده دارد که دو بار در 2005 و 2007 برنده شیر طلایی شده است. پارسال شیر طلا به "کشتی‌گیر" دارن آرونوفسکی با بازی میکی رورک در نقش اصلی رسید. جشنواره ونیز روز 12 سپتامبر به پایان می‌رسد.