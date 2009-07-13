گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به طور مقطعی موثر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه کلاهدوز صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تنها با انجام یک سری برنامه ها و طرحهای مقطعی به طور موثر امکان پذیر نیست.

مسئول بسیج خواهران سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی گفت: توسعه فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از ضروریات مهم جامعه اسلامی نیازمند عزم جدی و همگانی است.

کلاهدوز افزود: باید با عزم جدی مسوولان و دست اندرکاران ادارات و نهادها و ارگانهای ذیربط و اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای طرحهای میدانی و بلند مدت و ریشه ای فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه گسترش داد و نهادینه کرد.

کلاهدوز برگزاری همایش تجلیل از خادمان عفاف و حجاب و اولین دوره آموزشی طرح تربیت مربی در سطوح سراسری و استانی و آشنایی با شیوه های جدید آموزشی با موضوع عفاف و ججاب در تیرماه جاری را ازفعالیتها بسیج خواهران سپاه امام رضا عنوان کرد.

وی گفت: سپاه امام رضا (ع) و بسیج خواهران استان خراسان رضوی در طول سال و از جمله در آستانه این روز سعی می کند با انجام برنامه ها و مراسم مختلف از جمله مسابقات، دوره های آموزشی و نشستهای ورزشی و فرهنگی و کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب در این ارتباط گامهای اساسی بردارد.