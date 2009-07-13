به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بهمن عیاررضایی گفت: در پنج سال آینده پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جذب می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در تشریح وضعیت فعلی این منطقه گفت: در حال حاضر طرحهای فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزآل و فولاد جنوب با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی و هندی در حال اجرا است.

وی افزود: همچنین برای اجرای چند طرح دیگر صنایع معدنی با مشارکت دیگر کشورها موافقت‌نامه امضا شده است.

عیاررضایی اعلام کرد: ایجاد سه کارخانه فولاد با ظرفیت 2/3 میلیون تن و ظرفیت‌سازی برای تولید 300 هزار تن آلومینیوم از جمله برنامه‌های میان‌مدت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرحهای بزرگ صنایع معدنی دراین منطقه ویژه، تعداد زیادی از پیمانکاران داخلی فعال شده‌اند، تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های بلندمدت از جمله ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن فولاد و 500 هزار تن آلومینیوم، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به قطب آلومینیوم وقطب فولاد کشور تبدیل خواهد شد.

