خط تولید هورمون رشد برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید مصطفوی افزود: ‌این خط تولید همزمان با روز تامین اجتماعی( 25 تیر ماه) در شهر بروجرد با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری می رسد.

وی گفت: راه اندازی خط تولید هورمون رشد در راستای اهداف شرکت داروسازی اکسیر برای تامین داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران سراسر کشور در جهت قطع وابستگی به واردات این دارو و جلوگیری از خروج ارز صورت می گیرد.

مصطفوی با اشاره به اینکه این فراورده جزو دسته دارویی هورمونی طبقه بندی می شود که شکل طبیعی آن توسط غده هیپوفیز در بدن ترشح می شود، گفت: عمده مصرف این دارو در کودکان بوده که مصرف آن باعث افزایش رشد قدی و رسیدن به قد طبیعی می شود. البته مصارف دیگری از جمله در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و نیز سندرم "ترنر" (نوعی ناهنجاری ژنتیکی) نیز دارد.

مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر یادآور شد: مهم ترین اثر فیزیولوژیک هورمون رشد، اثر آن در رشد استخوان ها و رسیدن بیمار به رشد طبیعی است؛ زیرا اختلال رشد، سبب متوقف شدن رشد طبیعی کودک، کوتاه قدی و مشکلات فروان فیزیکی و روحی-روانی در آنان می شود.

وی ادامه داد: اختلال در رشد بدن ممکن است به علت کمبود ترشح هورمون رشد باشد که در این صورت تجویز هورمون رشد، باعث برطرف شدن کمبود و ادامه رشد می شود.

به گفته مصطفوی، میزان نیاز مصرف این دارو در ایران ماهانه حدود 80 هزار عدد ویال است، در حالی که ظرفیت اسمی خط تولید شرکت داروسازی اکسیر در حال حاضر کمی بیشتر از میزان مصرف آن در کشور است.

وی گفت: تولید داروی هورمون رشد از تکنولوژی بسیار پیشرفته ای برخوردار است که تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان دارای این تکنولوژی هستند.

مصطفوی تصریح کرد: "نوردیتروپین" تولیدی شرکت داروسازی اکسیر به صورت پودر و همراه با حلال به منظور تهیه محلول تزریقی به بازار عرضه می شود که دارای تاییدیه از FDA (سازمان غذا و داروی امریکا) و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی ایران است.

وی با اشاره به اینکه شرکت داروسازی اکسیر همواره در تولیدات خود به حوزه صادرات نیز توجه داشته تا جایی که چندین بار به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان دارویی از سوی مقامات رسمی کشور معرفی شده است، اضافه کرد: هم اکنون با شرکت سازنده به منظور صادرات داروی هورمون رشد در حال گفت و گو و رایزنی هستیم که پس از موافقت آنان مراحل قانونی صادرات طی خواهد شد .