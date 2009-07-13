وضعیت تیم مس رفسنجان نگران کننده است

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در هفته های اخیر شایعاتی در خصوص حذف تیم مس رفسنجان از لیگ آزادگان منتشر شده است که جایگاه مس رفسنجان را متزلزل کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مطلوب این تیم در لیگ آزادگان در دو دوره گذشته و همچنین موفقیت این تیم در جام حذفی فصل قبل نیز گفت: با توجه به پتانسیلهای موجود در این تیم و همچنین وجود هواداران زیاد این تیم در شهرستان رفسنجان تضعیف تیم رفسنجان در حقیقت موجب سرخوردگی هواداران رفسنجانی می شود.

وی با اشاره به معضل اعتیاد در جامعه گفت: وجود این تیم در سالهای اخیر سبب شده بود تعداد زیادی از جوانان رفسنجان به سمت ورزش روی بیاورند اما مشکلاتی که از سوی برخی مراجع در فصل جاری در راه فعالیت این تیم ایجاد شده است تنها در راه تضعیف این تیم پیش می رود.

زبردست عنوان کرد: در سالهای گذشته در این زمان تیم بسته شده بود و بنا به نیاز چند بازیکن نیز جذب کرده بودیم اما در حال حاضر وضعیت بازیکنان بومی نیز نامشخص است.

وی افزود: هیچ قرارداد جدیدی در این تیم تاکنون ثبت نشده است و ادامه فعالیت مس رفسنجان در ابهام است.

سرمربی سابق این تیم بیان داشت: 50 درصد از بازیکنان این تیم قرارداد یکساله داشتند و این قراردادها تمدید نشده است.

زبردست ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات مسئولان باشگاه و مسئولان شهرستان رفسنجان مشکلات این تیم برطرف شود.