افزایش درخواست آرم طرح ترافیک به دلیل افزایش 2 برابری محدوده طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد : با توجه به افزوده شدن محدوده زوج و فرد به محدوده طرح ترافیک و ممنوعیت تردد خودروهای فاقد آرم طرح ترافیک در این محدوده بسیاری از اداره‌ها و موسساتی که در این محدوده قرار گرفته اند و همچنین ساکنین محدوده درخواست آرم کرده اند.

وی افزود: همچنین بسیاری از مطبهای پزشکان و مراکز خدماتی در این محدوده قرار گرفته و این افراد برای خدمت رسانی دچار مشکل شده‌اند، به همین دلیل تقاضا کرده‌اند که تعداد آرم طرح ترافیک آنها افزایش یابد.

تشکری هاشمی ادامه داد: در گذشته 37 کیلومتر محدوده طرح ترافیک داشته‌ایم اما اکنون 41 کیلومتر محدوده زوج و فرد نیز به آن اضافه شده است به همین دلیل درخواست افزایش آرم طرح ترافیک را داده ایم که در جلسه آتی شورای ترافیک این موضوع مطرح و بررسی خواهد شد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: البته اگر شورای ترافیک صلاح نداند، ما اصراری بر این کار نداریم و تنها دلیل ما برای طرح این موضوع حل مشکل برخی از افراد بوده است که با انجام این طرح در ارایه خدمات خود دچار مشکل شده اند.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در باره چگونگی تخصیص آرم به افراد حقیقی و حقوقی گفت : دریافت آرم طرح ترافیک در 2 سال گذشته براساس اولویت بندی و به صورت الکترونیک و نرم افزاری بوده است.



حدود 100 ورودی به محدوده زوج و فرد و به همین میزان ورودی به محدوده طرح ترافیک وجود دارد که اگر قرار باشد این ورودی ها به صورت فیزیکی و توسط ماموران راهنمایی و رانندگی کنترل شود تعداد زیادی نیرو باید در این محدوده مستقر شوند تشکری هاشمی

وی خاطر نشان کرد: براین اساس ابتدا دستگاههای دولتی و ادارات سهمیه آرم خود را دریافت کردند و بعد گروه های خاص مانند پزشکان و در نهایت تعدادی از آرمها نیز به افرادی که متقاضی بوده و از شرایط لازم برخوردار بودند تعلق می گرفته است.

وی درباره کنترل ورودی‌های طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد گفت : حدود 100 ورودی به محدوده زوج و فرد و به همین میزان ورودی به محدوده طرح ترافیک وجود دارد که اگر قرار باشد این ورودی ها به صورت فیزیکی و توسط ماموران راهنمایی و رانندگی کنترل شود تعداد زیادی نیرو باید در این محدوده مستقر شوند به همین دلیل مطالعات لازم برای اجرای طرح کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک از چند سال قبل آغاز شد و امسال ما شاهد اجرای این طرح خواهیم بود.

معاون شهردار تهران افزود: با اجرای این طرح تعدادی زیادی دوربین نظارت تصویری در ورودی های محدوده طرح ترافیک نصب خواهد شد که به وسیله این دوربینها از تمام خودروهایی که وارد محدوده می شود تصویر برداری شده و پس از شناسایی پلاک خودروها و و مراجعه به بانک اطلاعاتی مشخص می شود کدام پلاک ها مجاز به ورود هستند و کدام یک مجوز ورود ندارند، سپس خودرویی هایی که مجاز به ورود نباشند جریمه خواهند شد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران افزود: تا پایان مهر 25 ورودی محدوده طرح ترافیک به دوربینهای ثبت تخلفات مجهز خواهد شد تا خطاهای احتمالی را مرتفع کنیم و نتایج سیستم را با شیوه غیره مکانیزه مقایسه نماییم و امیدواریم با آغاز سال 89 در تمام ورودی‌ها این دوربینها نصب شود البته همچنان نظارت فیزیکی صورت خواهد گرفت.