280 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی شرکت چوکا نیاز است

غلامحسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید کارخانه نیز به 120 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به ظرفیت اسمی 140 هزار تنی این کارخانه عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان و قدیمی بودن سیستم 90 هزار تن کاغذ در این کارخانه تولید می شود.

مدیر کارخانه چوکا بیان داشت: در صورت اجرای طرح توسعه و بازسازی ظرفیت تولید این واحد تولیدی صنعتی به 165 هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی گفت: هم اکنون 60 درصد کاغذ مورد نیاز کشور از خارج از کشور تامین می شود که با توسعه این کارخانه می توان بخش بیشتری از کاغذ مورد نیاز کشور را در داخل تامین کرد.

مجتمع صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در سال 1352 با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت کشاورزی و عمران روستایی در کیلومتر 34 جاده بندر انزلی به آستارا تاسیس و عملیات اجرایی و ساختمانی آن در سال 1357 به پایان رسید.

با توجه به مقارن بودن راه اندازی مجتمع با اوج گیری انقلاب اسلامی در مهر ماه 1357 طی مراسمی مجتمع افتتاح اما پس از چند روز کار متوقف شد.

براساس قرارداد منعقده شرکت سازنده (استدلر هرتز از کشور کانادا) می بایست با ترکیب مدیریت و کارکنان ایرانی و خارجی بعد از تکمیل کارخانه و رساندن آن به ظرفیت اسمی و آموزش پرسنل، کارخانه را ترک و آن را تحویل متخصصان ایرانی می داد.

بنابراین پرسنل خارجی بدون تحویل کارخانه ایران را ترک و به تعهدات خود عمل نکردند و تا سال 1361 در عمل تولید کارخانه با رکود کامل همراه بود. از سال 1361 تلاشهای برنامه ریزی شده ای برای راه اندازی و تداوم تولید شروع شد و با تحویل کارخانه به سازمان صنایع ملی ایران در سال 1364 این تلاشها به بار نشست و از آن سال به بعد کارخانه هر سال نسبت به سالهای قبل وضعیت بهتری پیدا کرد.

در سال 1365 تصمیمات لازم برای جداسازی بخشهای جنگل و صنعت تحت مدیریت مستقل اتخاذ و شرکت قبلی به سه شرکت مستقل صنایع چوب سالم و شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (تحت پوشش سازمان صنایع ملی) و شرکت جنگل شفارود تحت پوشش وزارت کشاورزی تجزیه شد. در نتیجه ماموریت حفظ، بهره برداری و احیای جنگل و تولید فرآورده های چوبی (تراورس، واشان، تخته و ...) از حیطه فعالیتهای شرکت چوکا حذف شد.