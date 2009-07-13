مدرسه مروی نباید تخریب شود

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای بار اول است که موضوع تخریب دبیرستان ماندگار مروی و تبدیل آن به پاساژ را می شنود گفت: باید دلایل کسانی را که می خواهد دست به چنین اقدامی بزنند را بشنویم و بعد از آن داوری کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: علی الاصول مدارس ماندگاری همچون مروی و دارالفنون باید حفظ شوند و من قطعا این موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد.

پیش از این مدیر مدرسه ماندگار مروی به مهر خبر داده بود که حوزه علمیه مروی قصد تخریب این دبیرستان را دارد و در صدد است که آن را تبدیل به یک پاساژ کند.