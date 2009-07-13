  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

حداد عادل در گفتگو با مهر:

مدرسه مروی نباید تخریب شود

مدرسه مروی نباید تخریب شود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تخریب مدرسه ماندگار مروی و تبدیل آن به پاساژ تصریح کرد: این مدرسه باید حفظ و نگهداری شود.

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای بار اول است که موضوع تخریب دبیرستان ماندگار مروی و تبدیل آن به پاساژ را می شنود گفت: باید دلایل کسانی را که می خواهد دست به چنین اقدامی بزنند را بشنویم و بعد از آن داوری کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: علی الاصول مدارس ماندگاری همچون مروی و دارالفنون باید حفظ شوند و من قطعا این موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد.

پیش از این مدیر مدرسه ماندگار مروی به مهر خبر داده بود که حوزه علمیه مروی قصد تخریب این دبیرستان را دارد و در صدد است که آن را تبدیل به یک پاساژ کند.

کد مطلب 911218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها