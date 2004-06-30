دستور كار امروز مجلس طبق دستور جلسات هفتگي تنظيم نشده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اختري با استناد به ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس گفت: من تا ديروز ساعت 5/5 بعد ازظهر در مجلس بودم ولي دستور كارهاي امروز بدستم نرسيد و اين كار خلاف است.

اختري افزود: نمايندگان بايد مطالعه داشته باشند و اينكه بدون اطلاع قبلي دستور كار جلسه علني تغيير مي كند ، صحيح نيست.

حسن سبحاني نماينده دامغان و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در يك تذكر آيين نامه اي با تاكيد بر اينكه ذره اي نبايد از آيين نامه داخلي تخطي شود گفت: قاعدتا نمايندگان بايد از قبل در جريان دستور كار صحن علني قرار بگيرند ، مطالعه كنند تا بتوانند اظهارنظر كنند و اين اقدام هيات رييسه خلاف قانون است.

حداد عادل در پاسخ به تذكر سبحاني و اختري گفت: پيشاز آغاز جلسه علني امروز توضيحاتي در اين زمينه به نمايندگان داده شد و به نظر مي رسد كفايت مي كند.

رييس مجلس تذكر اختري و سبحاني را وارد ندانست و از منشي هيات رييسه خواست دستور جلسه را قرائت كند.