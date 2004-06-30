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۱۰ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۵۹

دو نماينده مجلس

دستور كار امروز مجلس طبق دستور جلسات هفتگي تنظيم نشده است

عباسعلي اختري نماينده تهران و حسن سبحاني نماينده دامغان در جلسه علني امروز درباره تنظيم دستور كار جلسه علني امروز مجلس تذكر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اختري با استناد به ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس گفت: من تا ديروز ساعت 5/5 بعد ازظهر در مجلس بودم ولي دستور كارهاي امروز بدستم نرسيد و اين كار خلاف است.
اختري افزود: نمايندگان بايد مطالعه داشته باشند و اينكه بدون اطلاع قبلي  دستور كار جلسه علني تغيير مي كند ، صحيح نيست.

حسن سبحاني نماينده  دامغان و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در يك تذكر آيين نامه اي با تاكيد بر اينكه ذره اي نبايد از آيين نامه داخلي تخطي شود گفت: قاعدتا نمايندگان بايد از قبل در جريان دستور كار صحن علني قرار بگيرند ، مطالعه كنند تا بتوانند اظهارنظر كنند و اين اقدام هيات رييسه خلاف قانون است.

حداد عادل در پاسخ به تذكر سبحاني و اختري گفت: پيشاز آغاز جلسه علني امروز توضيحاتي در اين زمينه به نمايندگان داده شد و به نظر مي رسد كفايت مي كند.
رييس مجلس تذكر اختري و سبحاني را وارد ندانست و از منشي هيات رييسه خواست دستور جلسه را قرائت كند.

 

کد مطلب 91122

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