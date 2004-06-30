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۱۰ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۸

استاد دانشگاه ميشيگان و كارشناس مسائل كشورهاي اسلامي :

دولت بوش بر ناكامي هاي خود واقف است

يك كارشناس مسائل كشورهاي اسلامي در گفتگو با روزنامه استاندارد در خصوص وضعيت عراق خاطر نشان كرد كه تا انتقال كامل قدرت به مردم عراق زمان زيادي باقي مانده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " يوآن كله " كارشناس كشورهاي اسلامي بخصوص عراق در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد : بالاخره پس از 14 ماه اشغال و سلطه آمريكاييها برعراق اولين گام براي انتقال قدرت به اين كشور بر داشته شد و طي آن اسنادي ميان مقامات آمريكايي و عراقي رد و بدل شد .
وي همچنين افزود : بلافاصله پس از انجام اين مراسم " پل برمر " حاكم منصوب آمريكا در عراق همانند دزدي در شب از عراق گريخت .

" كله " كه در يكي از دانشگاههاي ميشيگان آمريكا نيز به تدريس مي پردازد با اشاره به اقدامات رئيس جمهوري آمريكا در خصوص عراق گفت : دولت بوش خود بر ناكامي هاي خود در عراق واقف است و همين امر سبب بروز برخي نرمش ها وملايمات از سوي آنها شده است . 

وي در خصوص انتقال قدرت زودتر از موعد مقرر به استاندارد گفت : با توجه به گسترش نا امني در عراق اين امر كاملاً طبيعي به نظر مي رسيد .
اين كارشناس مسائل عراق در ادامه تصريح كرد : بي گمان گروههاي تروريستي براي روز تعيين شده واگذاري قدرت برنامه هاي خاصي تهيه كرده بودند اما با تعجيل در انتقال قدرت از وقوع احتمالي حملات تروريستي جلوگيري بعمل آمد . 

" كله " افزود : آمريكا با دادن اختيارات به " اياد علاوي " نخست وزير جديد عراق در صدد بود به دولتمردان عراق اين فرصت را بدهد تا بتوانند در تعيين سرنوشت خود گام مهم و اساسي بردارند . 
او افزود:  بيان اين نكته ضرورت دارد تا زماني كه مردم عراق بطور كامل قدرت را در دست بگيرند زمان زيادي باقي مانده است ، زيرا عليرغم حضور نيروهاي خارجي نمي توان شاهد بدست گيري كامل قدرت از سوي عراقي ها شد .

وي  با تاكيد بر نقش كشورهاي اسلامي در بازسازي و تامين امنيت عراق خاطر نشان كرد : نه تنها كشورهاي اسلامي بلكه تمامي كشورهاي همسايه عراق مي توانند با ايفاي نقش سازنده در اين كشور در بهبود وضعيت آن تسريع ايجاد كنند .

 

کد مطلب 91124

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