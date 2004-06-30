دولت بوش بر ناكامي هاي خود واقف است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " يوآن كله " كارشناس كشورهاي اسلامي بخصوص عراق در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد : بالاخره پس از 14 ماه اشغال و سلطه آمريكاييها برعراق اولين گام براي انتقال قدرت به اين كشور بر داشته شد و طي آن اسنادي ميان مقامات آمريكايي و عراقي رد و بدل شد .

وي همچنين افزود : بلافاصله پس از انجام اين مراسم " پل برمر " حاكم منصوب آمريكا در عراق همانند دزدي در شب از عراق گريخت .

" كله " كه در يكي از دانشگاههاي ميشيگان آمريكا نيز به تدريس مي پردازد با اشاره به اقدامات رئيس جمهوري آمريكا در خصوص عراق گفت : دولت بوش خود بر ناكامي هاي خود در عراق واقف است و همين امر سبب بروز برخي نرمش ها وملايمات از سوي آنها شده است .

وي در خصوص انتقال قدرت زودتر از موعد مقرر به استاندارد گفت : با توجه به گسترش نا امني در عراق اين امر كاملاً طبيعي به نظر مي رسيد .

اين كارشناس مسائل عراق در ادامه تصريح كرد : بي گمان گروههاي تروريستي براي روز تعيين شده واگذاري قدرت برنامه هاي خاصي تهيه كرده بودند اما با تعجيل در انتقال قدرت از وقوع احتمالي حملات تروريستي جلوگيري بعمل آمد .

" كله " افزود : آمريكا با دادن اختيارات به " اياد علاوي " نخست وزير جديد عراق در صدد بود به دولتمردان عراق اين فرصت را بدهد تا بتوانند در تعيين سرنوشت خود گام مهم و اساسي بردارند .

او افزود: بيان اين نكته ضرورت دارد تا زماني كه مردم عراق بطور كامل قدرت را در دست بگيرند زمان زيادي باقي مانده است ، زيرا عليرغم حضور نيروهاي خارجي نمي توان شاهد بدست گيري كامل قدرت از سوي عراقي ها شد .

وي با تاكيد بر نقش كشورهاي اسلامي در بازسازي و تامين امنيت عراق خاطر نشان كرد : نه تنها كشورهاي اسلامي بلكه تمامي كشورهاي همسايه عراق مي توانند با ايفاي نقش سازنده در اين كشور در بهبود وضعيت آن تسريع ايجاد كنند .

