تیم "هوستون راکتس" به دنبال جایگزینی برای بازیکن چینی است

به گزارش خبرنگار مهر، "داریل موری" مدیرعامل باشگاه هوستون راکتس اعلام کرد در تلاش است تا یک بازیکن جایگزین برای یائومینگ ستاره چینی مصدوم تیم بسکتبال این باشگاه پیدا کند.

وی که در جریان برگزاری رقابت‎های لیگ تابستانی آمریکا - Summer League - صحبت می‎کرد تاکید کرده که زمان بیشتری نیاز است تا به طور کامل از وضعیت آسیب‎دیدگی یائو با اطلاع شویم اما به هر حال باید در پست سانتر یک بازیکن جدید به خدمت بگیریم.

این در حالی است که دکتر "تام کلانتون" پزشک باشگاه هوستون راکتس اعلام کرده که یائومینگ چینی به دلیل آسیب‌دیدگی فصل آتی رقابت‎های NBA را از دست خواهد داد.

پای چپ یائومینگ ستاره آسیایی تیم هوستون راکتس 8 می (11 اردیبهشت‎ماه) در جریان دیدار این تیم مقابل لس آنجلس لیکرز از ناحیه استخوان زورقی قوزک دچار آسیب‎دیدگی شد.

مصدومیت این بازیکن برای تیم ملی چین که رقابت‎های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان را در پیش دارد نیز دردسرساز خواهد شد. یائو بازیکن کلیدی چینی هاست و این در حالی است که احتمال اینکه وی نتواند طی روزهای 15 تا 25 مردادماه تیم ملی کشورش را در مسابقات جام ملت‎های آسیا همراهی کند بسیار زیاد است.