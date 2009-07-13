جشنواره ورزشهای ساحلی روستاییان برگزار می شود

غلامرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در زمینه سیاستهای کلی این فدراسیون ورزش روستایی و عشایری در سال جاری عنوان کرد: سیاستهای کلی فدراسیون در زمینه ورزشهای روستایی و عشایری در پنج محور برنامه ریزی و تدوین شده است و هدف اصلی در سال جاری گسترش امکانات ورزشی و فرهنگ ورزش در تمام مناطق کشور است.

جعفری افزود: برگزاری جشنواره های ورزشی ساحلی از برنامه های اصلی فدراسیون در سال جاری است که در این جشنواره رشته های والیبال ساحلی، کشتی آلیش، دو و میدانی، کبدی، طناب کشی و فوتبال گل کوچک و تعدادی از رشته های محلی ورزش کشور اجرا می شود.

وی گفت: گسترش ورزشهای کلاسیک مانند فوتبال، دو و میدانی، کشتی و رشته های رزمی باستانی در سطح قهرمانی روستایی و لیگ کشوری نخستین محور سیاستهای فدراسیون ورزش روستایی و عشایری است.

جعفری اظهار داشت: احیا ورزشهای برون مرزی در استانها از جمله کشتی چوخه، کشتی لوچو، گله مردی، کشتی کمربندی، سوارکاری، مسابقات تیر اندازی روی اسب و بازی های گروهی مانند کمربند بازی یا کلاه پران از دیگر محورهای فدراسیون در سال جاری است.

وی برگزاری جشنواره های ورزشی روستاییان و عشایر را از دیگر برنامه های این فدراسیون دانست و خاطرنشان کرد: این جشنواره ها همراه با فرهنگ خاص هر محل و نی زنی نواهای محلی برگزار می شود.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری بیان داشت: هدف از برگزاری جشنواره های ورزشی احیا و معرفی ورزشهای محلی به صورت کشوری و برگزاری جشنواره های نوروزی و در ایام تعطیل در رده های مختلف و بر حسب سلائق و مکانهای خاص است.

وی عنوان کرد: همگانی کردن و هماهنگ کردن جامعه روستایی در رشته های ورزشی از جمله کوهنوردی، پیاده روی به عنوان پیوند نسلهای جدید و قدیم و توجه به آداب و رسوم مختلف در دستور کار فدراسیون ورزش روستایی و عشایری در سال 88 قرار گرفته است.