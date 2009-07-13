ایجاد وحدت و رأفت اسلامی هدف اصلی کمیته فرهنگی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی رجب پور پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط شهر مشهد از لحاظ مذهبی، حساسیت بر روی کار کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیها بسیار زیاد است، زیرا که متدینین و مذهبی ها و علما نسبت بر مسائل فرهنگی رخ داده در شهر و مسابقات دغدغه های فراوانی دارند که به همین دلیل کار کمیته فرهنگی ورزشی سخت و حیاتی است.

رئیس کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: برای فعالیت این کمیته هیچ غالب و یا آیین نامه و دستورالعملی وجود ندارد که به همین دلیل خود کمیته با انجام یک کار پژوهشی پنج ماهه و با استفاده از کارشناسان مذهبی، ورزشی و فرهنگی اقدام و طرحی برای مسابقات تهیه شد.

وی خاطر نشان کرد: در طرح کمیته فرهنگی ورزشی مسایل زیادی از جمله توجه به فعالیت های قرآنی، نماز، ایجاد فضای مناسب فرهنگی و همچنین تهیه منشور اخلاقی بازیها دیده شده است.

رجب پور با اشاره به برنامه های گردشگری کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تصریح کرد: در بخش گردشگری هم برنامه هایی نظیر بازدید از اماکن تاریخی و سیاحتی، تهیه بروشور های گردشگری و تهیه نقشه جامع شهر مشهد انجام گردیده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های کمیته فرهنگی ورزشی انجام فضا سازی و زیبا سازی شهری است که این مسئله هم با کارشناسان امور شهری بررسی و کار عملیاتی آن نیز آغاز شده است.

رئیس کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در خصوص نحوه برنامه ریزی این کمیته گفت: بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم هر کشوری کمیته فرهنگی ورزشی برنامه ریزی خاصی برای ورزشکاران آن کشور انجام می دهد به این معنی که به طور مثال نگاه ما در برنامه ریزی به ورزشکاران عربستانی با ورزشکاران کشور سوریه و یا مصر متفاوت خواهد بود و ما متناسب با فرهنگ هر کشور برای ورزشکاران آن کشور برنامه ریزی می کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف ما مبارزه با تبلیغات سوء دشمنان کشور است خاطر نشان کرد: تبلیغات سویی که بر علیه ما در اروپا و کشورهای دیگر صورت می گیرد کاملا تأثیرات منفی بر اذهان مردم کشورهای مسلمان می گذارد، هدف ما در برنامه ریزی این است که چهره واقعی کشور ایران را بر ورزشکاران حاضر در مسابقات نشان دهیم، و می خواهیم شیعه واقعی را به دنیا نشان دهیم اما تعصب خاص بر روی اشاعه شیعه گری هم نخواهیم داشت و بیشتر می خواهیم فرهنگ خود و به خصوص میهمان نوازی خود را به همه نشان دهیم.

وی افزود: با اینکه نسبت به مسائل شیعیان و سیاسی کشور بی تفاوت نیستیم اما نمی خواهیم طوری رفتار کنیم که باعث ایجاد حساسیت شود.

رجب پور با اشاره به فعالیت کانون فرهنگی ورزشی جواد الائمه به عنوان هسته مرکزی کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی خاطر نشان کرد: این کانون دارای پتانسیل بسیار بالایی در امور فرهنگی ورزشی است اما در کنار آن دستگاههایی نظیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز ترویج علوم قرآنی استان خراسان رضوی، شهرداری مشهد و آستانقدس رضوی هم با این کمیته همکاری خواهند کرد.

رئیس کمیته فرهنگی ورزشی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در خصوص بودجه این کمیته گفت: دبیر ستاد نگاه خوبی به کمیته فرهنگی ورزشی دارد، برای اجرای طرح های کمیته مبلغ 500 میلیون ریال برآورد هزینه کرده ایم که برای تأمین آن نگرانی نداریم زیرا اگر ستاد بازیها نتواند آن را تأمین کند از منابع دیگر آن را تأمین خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: از تمامی مسئولان ورزش و فرهنگی می خواهیم که نگاه ویژه ای به این کمیته داشته باشند.