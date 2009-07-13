کودتای هندوراس تلاش واشنگتن برای مقابله با احساسات ضد امپریالیستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "اوا مورالس" گفت: کودتای نظامی در هندوراس تلاشی از سوی واشنگتن برای توقف رشد دولت هایی ضد امپریالیسم در منطقه لاتین بود.

چندی پیش پس از درخواست "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری هندوراس برای اصلاحات قانون اساسی این اقدام وی با مخالفت ارتش رو به رو شد و ارتش 28 ژوئن او را دستگیر و به کاستاریکا تبعید کرد و در ادامه نیز "روبرتو میچلتی" رئیس پارلمان این کشور را جایگزین وی کرد.

گرچه دولت آمریکا مخالفت خود را با این کودتا اعلام و خواستار بازگشت زلایا شد اما برخی از آگاهان بر این باورند که به سبب احساسات ضد آمریکایی زلایا کودتاچیان از محافلی در آمریکا حمایت می شدند.

مورالس با اعتقاد به این تئوری خطاب به آمریکا می گوید:" این تهدید ما را نمی ترساند، بر عکس با زور بیشتر ما قوی تر خواهیم شد".

در رویدادی دیگر در همین رابطه میچلتی که از او بعنوان رئیس جمهوری دولت کودتا در هندوراس نام برده می شود گفته است که با عفو زلایا مشکلی ندارد اما با بازگشت او به قدرت که کشورهای آمریکای لاتین خواهان آن هستند، مخالف است.