اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به مناسبت سالگرد انفجار مسجد گوهرشاد با اجرای علیرضا جاویدنیا و فاطمه نیرومند از رادیو ایران پخش میشود.
ـ برنامه "دلنوازان" 23 تیرماه ساعت 13:30 از رادیو ایران با ترانهای از عبدالوهاب شهیدی روی آنتن رادیو ایران میرود.
ـ برنامه "این یک برنامه خانوادگیست" 23 تیرماه در رادیو ایران به موضوع دلایل نارضایتی فرزندان میپردازد.
ـ برنامه "روزنه" به سردبیری و تهیهکنندگی مهرآسا معصومعلی و گویندگی کیوان همتی 23 تیرماه در رادیو ایران خبرهایی از دنیای پزشکی ارائه میدهد.
ـ "روی خط ورزش" 23 تیرماه در رادیو ایران تازهترین خبرهای ورزشی را به اطلاع شنوندگان میرساند.
ـ برنامه "فنی وحرفهای" 23 تیرماه در رادیو ایران ساعت 16:30 به موضوع مهارت میپردازد.
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