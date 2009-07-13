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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "راه شب" فردا 23 تیرماه در رادیو ایران با موضوع مهارت‌های زندگی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به مناسبت سالگرد انفجار مسجد گوهرشاد با اجرای علیرضا جاویدنیا و فاطمه نیرومند از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "دلنوازان" 23 تیرماه ساعت 13:30 از رادیو ایران با ترانه‌ای از عبدالوهاب شهیدی روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "این یک برنامه خانوادگیست" 23 تیرماه در رادیو ایران به موضوع دلایل نارضایتی فرزندان می‌پردازد.

ـ برنامه "روزنه" به سردبیری و تهیه‌کنندگی مهرآسا معصومعلی و گویندگی کیوان همتی 23 تیرماه در رادیو ایران خبرهایی از دنیای پزشکی ارائه می‌دهد.

ـ "روی خط ورزش" 23 تیرماه در رادیو  ایران تازه‌ترین خبرهای ورزشی را به اطلاع شنوندگان می‌رساند.

ـ برنامه "فنی وحرفه‌ای" 23 تیرماه در رادیو ایران ساعت 16:30 به موضوع مهارت می‌پردازد.

کد مطلب 911280

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