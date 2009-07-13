به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که بر مبنای فیلمنامه احسان جوانمرد به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود حسین رجایی، محرم رزاقی و مهدی عطاران نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" آمده است: برادر بزرگ عارف از فعالان انقلابی است. او از بردن عارف به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند، اما عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی انجام دهد که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند و ...

با این پروژه منوچهر مالمیرمدیر تولید، امیر صرافها: دستیار و برنامه ریز، سودابه خسروی: طراح گریم و فرخ فدایی: صدابردار همکاری می‌کنند.