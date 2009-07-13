اجرای بزرگترین پروژه اسیدسیتریک خاورمیانه در جوین

به گزارش خبرنگار مهر در جوین، مهدی فروزان پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: پس از هفت ماه از شهرستان شدن جوین، 20 اداره در این شهرستان مستقر شده است.

فرماندار جوین مهمترین اولویت کاری این فرمانداری را طی هفت ماه گذشته، استقرار ادارات و نهادهای اداری این شهرستان دانست و گفت: با تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و سایر مسئولین استانی، 20 اداره در این شهرستان مستقر شده است که بارزترین آنها اداره جهاد کشاورزی و فرماندهی نیروی انتظامی بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت شوراهای اسلامی بخش و شهرستان تشکیل شد و بخشداری عطاملک بعنوان اولین بخشداری تاسیس گردید.

فروزان گفت: در این کارنامه هفت ماهه حدود 700 جلسه کاری در زمینه های مختلف در فرمانداری و ادارات در قالب کارگروها و کمیته ها برگزار شده است.

فرماندار جوین با بیان اینکه در نیمه دوم سال 87 استقلال این شهرستان به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا کل بودجه این شهرستان به تفکیک از سبزوار اخذ شد و با مشخص کردن ناظر پروژه ها، آنها را کنترل و به صورت ماهانه در سامانه پروژه های نهاد ریاست جمهوری ثبت گردید.

وی با اشاره به خشکسالی ها و طوفان سال گذشته و سرمازدگی سال جاری گفت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان کمک دولت به خسارت دیدگان اختصاص یافت که 380 میلیون تومان به عنوان بلاعوض تعلق گرفت.

فروزان گفت: جهت مدیریت این مشکل طبیعی، کمیته 3 نفره مرکب از فرمانداری، جهادکشاورزی و بانک کشاورزی تشکیل و مقرر شد تا کمک دولت بصورت غیرنقدی و در قالب اجرای پروژه های آبیاری و آب و خاک تحویل کشاورزان شود.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی جوین در سطح استان بعنوان اولین مرکزی که کلیه اعتبارات را جذب نموده، مورد تقدیر قرار گرفت.

فرماندار با بیان اینکه شهرستان جوین یک شهرستان دامپروری، کشاورزی و صنعتی است که از جهت محصولات کشاورزی، باغی و دامی مقام اول را در بعضی از تولیدات دارا است، افزود: به جهت اینکه بتوانیم محصولات آینده کشاورزان را دراین شهرستان به موقع تحویل گرفته و ذخیره کنیم، با همکاری بخش خصوصی، سیلوی 40 هزارتنی گندم را در شهرک صنعتی جوین ساخته ایم که آماده افتتاح است که امسال برای اولین بار گندم شهرستان جوین در اینجا ذخیره خواهد شد تا به موقع به کارخانه آرد برسد.

فرماندار با اشاره به موقعیت استراتژیک این شهرستان که در کریدور ارتباطی استان های گلستان، خراسان شمالی و رضوی قرار گرفته، گفت: این موقعیت باعث شده یک منطقه سرمایه گذاری برای علاقه مندان ایجاد شود که فعلاً شهرک صنعتی جوین با 69 هزار مترمربع برای احداث کارخانه ها و کارگاه ها آماده است.

فروزان افزود: این شهرک که در مسیر خط ریل آهن سراسری قرار گرفته است و با عنایت به اینکه ایستگاه راه آهن واقع شده در این شهرستان بعنوان ایستگاه تشکیلاتی و مرکز بارانداز می باشد، امتیازات ویژه ای را به جهت حمل و نقل ریلی برای این شهرستان به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه در بخش صنایع نیز گام های خوبی را برداشته ایم که از جمله آنها ارتقاء سطح تولید کارخانه تولید کننده انواع ماشین های الکتریکی و انواع ژنراتورها که در نوع خود در سطح کشور بی نظیر است، افزود: پروژه مجتمع عظمیم فولاد جوین نیز درحال اجرا است، یکی از پروژه های هشت گانه کشور است که در شهریور 86 به این شهرستان اختصاص یافت تا طی 3 سال به بهره برداری برسد.

فروزان افزود: در حال حاضر این پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سازه های خوبی در آن نصب شده و امیدواریم در پایان سال 89 مطابق برنامه، فاز اول آن به بهره برداری برسد.