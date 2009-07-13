به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری جلوه در این دیدار عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را با توجه به تازه تاسیس بودن آن بسیار مثبت ارزیابی کرد و راه‌اندازی نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای را حرکتی نوین و خلاق در این عرصه برشمرد و آن را یکی از دستاورد‌های مهم دولت دانست.

وی تعامل این بنیاد را با اداره کل همکاری‌های سمعی بصری معاونت سینمایی بسیار مثبت ارزیابی کرد و هماهنگی بین این دو مجموعه را برای پاسخ به نیاز توزیع‌کنندگان داخلی بسیار مفید دانست. جعفری جلوه با اشاره به گسترش هنر صنعت بازی در جهان امروز، توجه به فرهنگ بومی و ایرانی اسلامی را از ضرورت‌های حرکت در مسیر تولید بازی‌های ایرانی برشمرد.

در این دیدار بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به جایگاه هنر صنعت بازی در ایران پرداخت و با اشاره به ضرورت‌های موجود گفت: ارتقای این مقوله نیازمند توجه جدی مسئولان فرهنگی کشور و افزایش بودجه برای خرید فناوری است که متاسفانه فقدان بودجه اجازه تولید و رقابت با بازارهای خارجی را از بازی‌سازان داخلی گرفته است.

محمد بیطرف، قائم‌مقام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیز گفت: مشارکت در تولید 10 بازی ملی با موضوع‌های متنوع، راه‌اندازی نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای، بسترسازی برای جمع‌آوری محصولات قاچاق، ردگیری بازی‌های رایانه‌ای با شناسه رمزدار، تاسیس سامانه اطلاع‌رسانی با پیامک و... از اقدام‌های بنیاد در سال گذشته است.

معاون سینمایی وزیر ارشاد در پایان این دیدار ضمن بازدید از سالن نظام رده‌بندی سنی، از نزدیک در جریان چگونگی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت و تحقق چنین امری را از دستاوردهای مهم معاونت سینمایی در این دوره برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد با تلاش پژوهشگران و مجریان، این طرح بتواند خدمات گسترده به خانواده‌ها ارائه کند.

جواد علیمردانی مدیر کل همکاری‌های سمعی بصری، بهمن حبشی مدیر کل جشنواره‌ها و مجامع سینمایی، مهدی مسعودشاهی مشاور در امور ساختارها و تشکیلات سینمایی و حمید دیبایی مدیر روابط عمومی معاونت سینمایی جعفری جلوه را در این دیدار همراهی می‌کردند.