محمد(ص) ؛ فرستاده ای از جنس مهرورزی و عاطفه

به گزارش خبرنگار مهر در کرجٰ محمد(ص) به مرز چهل سالگی رسیده بود و تبلور رنجمایه های فراوان در جان او باعث شده بود که اوقات بسیاری را در بیرون مکه به تفکر و دعا بگذراند، به این امید که خداوند بشریت را از گرداب جهل و ظلم برهاند. او هرساله سه ماه رجب و شعبان و رمضان را در غار حرا به عبادت می گذرانید.

هرچه بر زندگی آن حضرت می گذشت و به زمان موعود نزدیکتر می شد، دلبستگی اش به مطالعه در نظام خلقت و تفکر و تعقل افزون تر می شد. او برای این منظور خلوتگه جبل النور(کوه حرا) را مناسبتر یافت، اکثر اوقات خود را در آن جا به سر می برد و با اندک توشه روزها در آنجا معتکف می شد.

اندیشه های عمیق درونی، ناسازگاری محیط و شوق دیدار یار از عوامل زمینه ساز این انزوا بود. این حالت خلوت در ماه رمضان به اوج می رسید. یار تنهایی و خلوتش؛ علی (ع) در این زمینه می فرماید: "و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فاراه و لایراه غیری" " و رسول خدا (ص)] هر سال [مدتی] در حرا اقامت می گزید. من او را می دیدم و جز من کسی او را نمی دید."

آن شب، شب بیست و هفتم رجب بود. محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیرا و گرم در غار پیچید: "بخوان" محمد درهراسی وهم آلود به اطراف نگریست. صدا دوباره گفت:‌ "بخوان." این بار محمد با بیم و تردید گفت: "من خواندن نمی‌دانم." صدا پاسخ داد: "بخوان به نام پروردگارت که بیافرید، آدمی را از لخته خونی آفرید، بخوان و پروردگار تو را ارجمندترین است، همو که با قلم آموخت، و به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت."

... و او هر چه را که فرشته وحی خوانده بود، بازخواند.

بار عظیم نبوت و خاتمیت و جذبه الهی عشق ...

هنگامی که از غار پایین می آمد، زیر بار عظیم نبوت و خاتمیت، به جذبه الهی عشق بر خود می لرزید از این رو وقتی به خانه رسید به خدیجه که از دیر آمدن او سخت دلواپس شده بود، گفت: "مرا بپوشان، احساس خستگی و سرما می کنم." و وقتی خدیجه علت را جویا شد گفت: "آنچه امشب بر من گذشت، بیش از طاقت من بود،‌ امشب من به پیامبری برگزیده شدم."

خدیجه که از شادمانی سر از پا نمی شناخت، گفت: "من مدتها پیش در انتظار چنین روزی بودم. می دانستم که تو با دیگران بسیار فرق داری، اینک به پیشگاه خدا شهادت می دهم که تو آخرین رسول خدایی و به تو ایمان می آورم." و پس از آن علی که در خانه محمد بود با پیامبر بیعت کرد.

... و این گونه بود که مکتبی بزرگ بر اساس وحی الهی آغاز شد. به طور یقین یکى از شاخصه هاى پراهمیت در پیشرفت اسلام رفتار نیک و کلام‏ دلاویز و پرجاذبه پیامبر اکرم (ص) با انسانها بود، این خلق نیکو تا بدان حد بود که معروف شد سه چیز در پیشرفت اسلام نقش به‏سزایى داشت: 1- اخلاق پیامبر(ص)ٰ، 2- شمشیر و مجاهدات حضرت على(ع) ، 3- انفاق ثروت حضرت خدیجه(س).

محمد(ص) در همه ویژگیهای خوب انسانی سرآمد بود که تفکر، سکوت، معرفت، عشق، بذل عاطفه به خانواده، ملایمت در عین صلابت، برخورد گرم و صمیمی، عبودیت، نظم، صبر، ادب، کرامت، عفو، ایثار، توکل و اخلاص نمونه ای از این ویژگیها است.

عاطفه بی پایان پیامبر از عوامل اصلی گسترش اسلام

در این همه خصوصیات مثبت، شاید آنچه بیش از دیگر موارد باعث گسترش اسلام شد، عشق و عاطفه بی پایان و کم نظیر رسول خدا به همه مخلوقات بود.

نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان کاملترین اسوه راستین بشریت، نسبت به تمام مردم و مخلوقات بسیار صمیمی و مهربان بود. ایشان با داشتن این خصلت ستودنی توانست در طول 23 سال دلهای بسیاری را شیفته مکتب خویش و از منجلاب ضلالت به صراط مستقیم هدایت کند. قرآن کریم در این زمینه می‏فرماید: "و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین" "ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم."

پیامبر اعظم(ص) در خصوص مهربانی فرمود: "اگر مهربانی و ملاطفت به صورتی مجسم شود، آنچنان زیباست که خداوند مخلوقی زیباتر از آن را نیافریده است. که این جمله از روحیه بسیار مهربان ایشان حکایت می کند.

ابراز محبت و مهرورزی رسول خدا(ص) نه تنها شامل خانواده، دوستان و اهل ایمان می‏شد بلکه مخالفان از اخلاق نرم و شفقت‏آمیز آن بزرگوار بهره‏مند می‏شدند. به همین جهت خداوند متعال رسول گرامیش را در قرآن تحسین کرده و می‏فرماید: "انک لعلی خلق عظیم" "یقینا تو دارای اخلاق عظیم و نیکو هستی."

امیرالمومنین علی(ع) می‏فرماید: "وقتی حضرت با کسی مصافحه می‏کرد، هیچگاه اتفاق نیفتاد که حضرت دستش را از دست او جدا کند تا اینکه آن شخص دستش را برمی داشت و اگر کسی برای بیان حاجتی با او صحبت می‏کرد، حضرت (ص) هیچگاه سخن او را قطع نمی‏کرد و از او جدا نمی‏شد تا آن شخص سخن را به پایان برد و از آن بزرگوار جدا شود."

در گفتار دیگری از حضرت على (ع) در شان اخلاق پیامبر (ص) چنین‏آمده: "رفتار پیامبر (ص) با همنشینانش چنین بود که دائما خوشرو، خندان، نرم و ملایم بود. هرگز خشن، سنگدل، پرخاشگر، بدزبان،عیبجو و مدیحه‏گر نبود. هیچ کس از او مایوس نمى‏شد و هر کس به‏در خانه او مى‏آمد، نومید باز نمى‏گشت. سه چیز را از خود دورکرده بود: مجادله در سخن، پرگویى و دخالت در کارى که به اومربوط نبود. او کسى را مذمت نمى‏کرد و از لغزش‏هاى پنهانى مردم‏جستجو نمى‏ کرد. جز در مواردى که ثواب الهى دارد، سخن نمى‏گفت، در موقع سخن گفتن به قدرى گفتارش نفوذ داشت که همه سکوت نموده‏ و سراپا گوش مى‏شدند..."

"انس بن مالک" نیز می‏گوید: 10 سال با رسول خدا(ص) بودم، عطری از او استشمام می‏کردم که بهتر از آن را سراغ ندارم. هرگاه کسی با حضرت ملاقات می‏کرد، وقت جدا شدن، حضرت همراه او بلند می‏شد و کسی نزد رسول خدا(ص) ننشست مگر اینکه آن حضرت وقت برخاستن با او برمی‏خاست و در وقت دست دادن تا وقتی فرد دستش را جدا نمی‏کرد، پیش قدم نمی‏شد و خلاصه برخورد وی چنان بود که هرکس چنان می‏کرد محبوب‏ترین فرد نزد آن بزرگوار است."

... و اینگونه است که راز موفقیت پیامبر(ص) در مدیریت حکومتی، عشق ورزی و عشق به مردم بود تا جایی که می توان گفت اگر این شیوه مفید و کارآمد در مدیریت او وجود نداشت، هرگز توفیق رفع مشکلات و موانع طاقت فرسا را پیدا نمی‏کرد.

دلها کانون محبت پیامبر مهربانی می شود ...

... و این چنین بود که پیامبر مهربانی، دلها را کانون محبت خود ساخت و میلیونها دل را از این رهگذر با خداوند آشتی داد.

تاثیر رفتار و گفتار پیامبر در گسترش دین اسلام آنقدر آشکار است که کمتر کسی ممکن است در آن شک کند، ضمن اینکه شیوه زندگی محمد(ص) باعث شده بسیاری از مشاهیر جهان به ایشان ارادتی خاص بیابند و جملاتی جاودانه در مورد این شخصیت بیان کنند که نمونه ای از آن را در زیر می خوانید:

گوستاو لوبون: اگر ارزش مردان را از روی اعمال آنها بسنجیم، باید اعتراف کنیم که محمد(ص) از بزرگترین مردانی است که تاریخ آنها را شناخته‌است.

ویل دورانت: اگر بزرگی را به میزان تاثیر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد(ص) از بزر‌ترین بزرگان تاریخ است.

ژان ژاک روسو: ای محمد(ص) ای آورنده‌ قرآن، کجایی بیا و دست ما را بگیر و به باغ و صحرا و چمن، به هر جایی که می‌خواهی ببر. تو اگر ما را میان دریای بلا ببری، خواهیم رفت زیرا تو دانا به حیات و زندگیِ ما هستی.

تولستوی: شکی نیست که محمد(ص) از مردان بزرگ و مصلحینی است که به حقایق و امور اجتماعی خدمات بی‌نظیری کرده است و همین فخر برای او کافی است که ملتی عقب‌افتاده‌ را رهبری کرد و طریقه‌ صلح و آرامش و راه ترقی و مدنیت را به روی آنان باز کرد.

ولتر: محمد(ص) در مدت کوتاهی اعراب وحشی و خونخوار را چنان رام و تربیت کرد که بعد از آن، مهربانی و طرز سلوک آنان حیرت‌آور بود. تاریخ هرگز چنین فاتحین مهربانی را از یاد نمی‌برد.

لامارتین: محمد(ص) شخصی است مافوق بشر و مادون خدا پس باید گفت بدون شک محمد(ص) فرستاده‌ الهی است.

گوستاولوبون: برخلاف آنچه درباره‌ محمد(ص) گفته می‌شود، این مرد با کمال بزرگواری و بردباری و حسن اخلاق با بزرگان رفتار کرده است.

برنارد شاو: اگر به اروپا مردی مانند محمد(ص) حکومت می‌کرد، تمام دردهایش را دوا می‌کرد. دنیا کم‌کم می‌فهمد که اسلام یعنی چه. هنوز دو قرن از آمدنش به اروپا نمی‌گذرد که در تمام آن رخنه کرده است.

بسیاری از خصوصیات پیامبر اسلام(ص) جنبه اجتماعی دارد اما این امر نباید باعث شود از خصوصیات ایشان در خلوت با پرورگار غافل شویم.

زندگی محمد(ص) سرشار از عبادت و نیایش

آری محمد(ص) همواره در جمع و در خلوت به یاد خالق خویش بود و همه وجودش عبادت و نیایش. او همواره خداوند را در نظر داشت و همیشه به محاسبه خویش می پرداخت که این خصوصیتی بس بزرگ است.

در روز عزت، در روز ذلت، در روز سختی، در روز راحتی، در روزی که دشمن انسان را محاصره کرده است، در روزی که دشمن با همه عظمت، خودش را بر چشم و وجود انسان تحمیل می کند و در همه حالات خدا را به یاد داشتن، خدا را فراموش نکردن، به خدا تکیه کردن و از خدا خواستن، این است آن درس بزرگ که ییامبر به انسانها داد و باشد که برای این همه درس زیبا از این آموزگار، پیرو خوبی باشیم.

... و اینگونه است که ظهور پیامبران الهی و بعثت آخرین پیامبر، تبلور روح حقیقت جوی انسان و سرچشمه یک بیداری همیشگی و شادی معنوی پایدار شد و شاید به همین دلیل است که سالروز بعثت برای هم مسلمانان عزیز و محترم است و در این روز همه آنها شاد هستند.

باشد که به این شادی بسنده نکنیم و رفتار و گفتار پیامبر مهربانی را الگویی برای رفتار خود قرار دهیم تا بتوانیم ضمن جلب رضای پرورگار، تصویری شایسته از اسلام ارائه دهیم تا روزی فرا رسد که در آن روز هیچ کس با داشتن تصویری غلط از اسلام به آزار و اذیت مسلمانان اقدام نکند.