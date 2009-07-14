ضعف تکنیک، استراتژی و برنامه تمرین مشکل تیراندازان است

احمدرضا هامونی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "مارچلو درادی" یکی از مدرسان و مربیان برجسته ایتالیایی به عنوان مشاور تیم های ملی اهداف پروازی ایران دو هفته پیش وارد تهران شد و به مدت 9 روز بر سرتمرینات تیم ملی کشورمان حاضر شد و در نهایت روز شنبه 20 تیرماه تهران را به مقصد کشورش ترک کرد.

وی با مثبت ارزیابی کردن حضور این مربی در کشورمان، افزود: این مربی ایتالیایی در این مدت با تک تک تیراندازان تمرین کرد و توانست یک تحلیل منطقی و مناسب از شرایط هر ورزشکار و نقاط قوت و ضعف او به فدراسیون ارائه دهد.

وی تاکید کرد: هرچند ورزشکاران ایرانی نقاط ضعف زیادی داشتند اما از نظر این مدرس ایتالیایی برخی از تیراندازان جوان در شرایط فعلی بی نظیر بوده و از هم رده های خود بالاتر هستند. حتی تاکید کردند نفراتی مانند سپیده سیرانی باید در مسابقات قهرمانی جهان در اسلوونی(مردادماه سال جاری) شرکت کنند که ما هم بدنبال اعزام تیم به این رقابتها هستیم.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی کشورمان خاطرنشان کرد: از نظر "درادی" تیراندازان بیشتر در بخش های تکنیکی، برنامه تمرین، استراتژی مسابقه و تمرینات بینایی مشکل داشتند. این مربی ضمن ارائه گزارش تک به تک، برنامه های مناسبی را در راستای رفع این نقاط ضعف به کادر فنی ارائه داده است.

حقیقت تصریح کرد: ما تاکنون دو بار با این مربی برنامه تمرین داشتیم و برای سومین بار پیش از برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی نیز یک دوره اردوی یک هفته ای را در تهران و تحت نظر وی برپا خواهیم.

اردوی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی کشورمان از 12 تیر ماه لغایت 20 تیرماه در مجموعه ساصد دنبال شد. اردوی تیراندازان تا 29 تیرماه تعطیل و از این تاریخ مجددا از سر گرفته خواهد شد.