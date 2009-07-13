منبع 90 متر مکعبی آب‌ مانع پیشروی راه ‌آهن اراک - ملایر است

حسن خیریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این مشکل به زودی با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان ملایر رفع خواهد شد، اظهار داشت: امسال 85 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه راه ‌آهن ملایر اختصاص یافته است.

خیریانپور با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه مسیر راه ‌آهن اراک ـ ملایر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: ایستگاه مرکزی راه آهن اراک - ملایر بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: امسال 85 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است که در صورت تکمیل شدن 22 بهمن امسال افتتاح می شود.

فرماندار ویژه ملایر یادآور شد: راه آهن غرب کشور 267 کیلومتر طول دارد و 90 کیلومتر آن از ملایر عبور می ‌کند.