داور ایرانی واترپلو به رقابت های جهانی ایتالیا دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جهانی واترپلو با حضور 24 تیم از 29 مردادماه در استخر مرکزی شهر رم برگزار می شود وهر کشور یک داور به این رقابت ها اعزام می کند. این درحالی است که فدراسیون جهانی شنا 6 داور بیطرف هم جهت قضاوت به این رقابت ها دعوت کرده است.

داورانی ازمصر، آذربایجان، ترکیه، اسلوونی، سوئد به همراه نادرغفوری از ایران برای قضاوت به مسابقات دعوت شده اند . غفوری تجربه قضاوت در مسابقات انتخابی المپیک پکن(اورادا-رومانی2008) و اولین دوره مسابقات فینا (کویت2007) را دارد.

جشنواره بزرگ استخرهای شنا برگزار می شود

سیزدهمن جشنواره استعدادیابی شنا با هدف شناسایی، جذب و آموزش نوجوانان نخبه شنا، روز جمعه در استخر آزادی تهران برگزار می شود.

بنا بر اعلام مرکز استعدادیابی فدراسیون شنا، پس از برگزاری موفق 12 دوره جشنواره بزرگ شنای استخرها، جشنواره سیزدهم با شرکت استخرهای فعال و سازنده شناگر سراسر کشور برگزار می شود.



این جشنواره روز جمعه از ساعت 9 تا 12 جهت دختران کمتر از 16 سال در رشته های 50 و100 متر آزاد، 100 مترکرال پشت و200 متر مختلط و از ساعت 14 تا 17 برای پسران کمتر از 13 سال در مواد فوق الذکر برپا خواهد شد.