صدها شکایت از ارتش انگلیس درباره شکنجه عراقی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت: وکلای انگلیسی شهروندان عراقی به وجود مدارک و اسنادی جدید اشاره کرده اند که بد رفتاری با قربانیان شکنجه توسط نیروهای انگلیسی را به اثبات می رساند.

بر این اساس سوء رفتار با غیر نظامیان عراقی به سیاستی برنامه ریزی شده تبدیل شده است، که افسران بلندپایه و سیاستمداران بریتانیایی آنرا تایید کرده اند.

این مدارک شکنجه غیر نظامیان عراقی در شهر بصره با استفاده از شلاق های الکتریکی، محرومیت از خواب و ضرب و شتم به مدت طولانی را به اثبات می رساند.

شهر بصره از ابتدای اشغال عراق توسط آمریکا تحت کنترل نیروهای انگلیسی قرار داشت.

در همین راستا هفته گذشته تحقیقات درباره پرونده 20 نفر از ساکنان بصره که تحت شکنجه قرار گرفته اند، آغاز شد. همچنین از امروز تحقیق درباره قتل "بهاء موسی" جوان عراقی که در پی شکنجه نیروهای انگلیسی در بصره جان خود را از دست داد، آغاز می شود.

"فیل شاینر" وکیل بریتانیایی در این باره اظهار داشت: صدها پرونده در زمینه شکنجه و توهین به غیر نظامیان در هنگام حضور نیروهای انگلیسی در بصره وجود دارد.

وی افزود: این شهروندان عراقی به زور از خانه های خود بیرون رانده شده و در بازداشتگاهها و زندان با بدترین انواع شکنجه مواجه شده اند.

این وکیل انگلیسی شکنجه غیرنظامیان عراقی را مسئله برنامه ریزی شده دانست که با اطلاع مقامات بلندپایه صورت می گرفته است.