۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

روزانه 55 تن شیر یارانه‌ای در سمنان توزیع می‌شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان گفت: روزانه 55 تن شیر یارانه‌ای در استان سمنان توزیع می‌شود.

اکبر طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: 516 عامل توزیع شیر یارانه ای در استان سمنان مسئولیت توزیع شیر را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه سهمیه شیر استان توسط پنج شرکت طرف قرارداد تولید و توزیع می‌شود، گفت: 193 عامل در سمنان، 129 عامل در شاهرود، 100 عامل در دامغان، 54 عامل در گرمسار و 40 عامل در مهدیشهر در این زمینه فعال هستند.

به گفته وی، سهمیه توزیع شیر در سمنان 16 هزار و 800 کیلوگرم، شاهرود 19 هزار و 500 کیلوگرم، گرمسار شش هزار و 800 کیلوگرم، دامغان هفت هزار و 900 کیلوگرم و مهدیشهر چهار هزار کیلوگرم در روز است.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه شیر یارانه ‌ای در کیسه ‌های یک لیتری توزیع می ‌شود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و برای جلوگیری از اخلال در توزیع شیر یارانه ‌ای، قطع سهمیه شیر متخلفان با هماهنگی تعزیرات در کمترین زمان ممکن باید انجام شود.

