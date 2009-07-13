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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

نرم افزار نگهداری و تعمیر شبکه های فرسوده آب مازندران راه اندازی شد

نرم افزار نگهداری و تعمیر شبکه های فرسوده آب مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: به منظور نگهداری و تعمیر شبکه های فرسوده آب و فاضلاب و جلوگیری از خرابی های سیستم آبرسانی، نرم افزار مکانیزاسیون نگهداری و تعمیر PM به صورت پایلوت در چند شهر مازندران نصب و راه اندازی شد.

محمد تقی حسین زاده ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای آشنایی بیشتر کاربران با این سیستم، دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته PM در ساری کرد که طی آن 35 نفر از همکاران و رابطین PM (نگهداری و تعمیربه مدت 4 روز در دو سطح آموزشهای لازم را زیر نظر اساتید مجرب شرکت پویان پردازان سامانه فرا گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: الگوریتم اجرایی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده، کنترل و اجرای نحوه جلوگیری از خرابی ها با استفاده از ابزارهای یاری کننده موضوعاتی بوده که در این کارگاه آموزشی توسط مدرسان مجرب به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

حسین زاده در خصوص مزیت به کارگیری از PM برای نگهداری و ترمیم خرابی ها یادآور شد: سیستم PM سعی در کاهش یا تثبیت هزینه های تولید دارد و در عمل نیز با دو روش بررسی مقدماتی و بررسی پیشرفته اطلاعات لازم را در رابطه با محاسبه عمر و قابلیت عملکرد تاسیسات در اختیار کاربران قرار می دهد.

کد مطلب 911324

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